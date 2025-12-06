Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nước lũ cuốn phăng đường dân sinh ở Lâm Đồng, hàng chục nhân khẩu bị cô lập

Thái Lâm
TPO - Nước lũ từ sông Cái dâng cao, chảy xiết đã cuốn phăng một đoạn đường dân sinh ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng chia cắt 13 hộ dân bên kia bờ.

Sáng 6/11, lãnh đạo UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau đợt mưa lũ vừa qua, nước từ sông Cái dâng cao, chảy xiết qua khu vực khu phố Kim Bình đã tràn sâu vào đất dân, khoét thành một dòng chảy mới. Đến chiều 5/12, dòng nước lũ mạnh cuốn trôi hoàn toàn một đoạn đường bê tông dài khoảng 10m, chia cắt khu dân cư hai bên.

Đường dân sinh bị chia cắt, cô lập 49 nhân khẩu.

Theo lãnh đạo UBND phường Hàm Thắng, không chỉ đường sá, nhiều ngôi mộ gần đó cũng bị cuốn trôi. Phía bên kia điểm sạt lở hiện có 13 hộ với 49 nhân khẩu bị cô lập. Hiện chính quyền đã căng dây, đặt biển cảnh báo và đảm bảo tuyệt đối không cho người dân đến gần khu vực nguy hiểm.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai giăng dây làm trục an toàn. Các chiến sĩ dùng xuồng cao su, bám dây vượt dòng nước xiết để đưa thực phẩm, nhu yếu phẩm sang hỗ trợ cho các hộ dân bị chia cắt.

Lực lượng chức năng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập.

Theo người dân địa phương, sáng 5/12, vết sạt còn nhỏ, có thể quăng đồ qua hỗ trợ. Nhưng chỉ vài giờ sau, cả đoạn đường lớn bị đánh sập.

Có mặt tại điểm sạt lở, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng Trần Ngọc Hiền chỉ đạo khắc phục và cam kết tiếp tế đầy đủ lương thực cho người dân bị cô lập. Trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ sang bờ bên kia hỗ trợ người dân di chuyển đến an toàn.

Thái Lâm
