Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giải cứu 6 cán bộ đo đạc bị cô lập giữa dòng lũ

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp dân quân địa phương đã giải cứu 6 cán bộ đo đạc dự án hồ Kapet bị cô lập giữa dòng lũ từ đêm 3/12.

Lực lượng chức năng giăng dây, giúp người bị mắc kẹt qua sông.

Ngày 4/12, công an xã Hàm Thạnh cho biết đã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giải cứu thành công 6 cán bộ đo đạc dự án hồ Ka Pét bị cô lập bởi nước lũ từ đêm 3/12.

Trước đó, công an xã Hàm Thạnh nhận tin báo về việc nhóm cán bộ mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và xác định cả nhóm bị mắc kẹt tại khu vực sông Bà Bích (xã Hàm Thạnh) và không thể quay vào bờ do nước lũ dâng cao.

Công an xã Hàm Thạnh cho biết dòng nước mạnh cũng cuốn trôi hai xe máy cùng nhiều thiết bị đo đạc địa chất của nhóm.

Sau khi tiếp cận được vị trí, công an xã Hàm Thạnh đã giăng dây qua dòng nước, phối hợp lực lượng tại chỗ để đưa toàn bộ 6 người này ra ngoài an toàn.

z7292282932420-9c728643de2109e35b1a5d23020aee44-5905.jpg
Nhóm 6 cán bộ đang đi đo đạc dự án hồ Kapet thì bị nước cô lập.
Thái Lâm
#Lâm Đồng #Công an xã Hàm Thạnh #giải cứu #lũ #đo đạc #hồ Ka Pét

Xem thêm

Cùng chuyên mục