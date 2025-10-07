Công an kịp thời giải cứu gia đình 5 người bị cô lập giữa lũ dữ ở Bắc Ninh

TPO - Sáng 7/10, do mưa lớn nước suối dâng cao tràn vào nhà dân, Công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) đã kịp thời giải cứu một gia đình bị cô lập trong nước lũ.

Clip Công an Bắc Ninh cứu gia đình anh Vũ Đức Thọ giữa dòng nước lũ dữ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) chia sẻ, sáng 7/10, trời mưa to, nước lũ dâng cao đã tràn vào nhà dân. Gia đình anh Vũ Đức Thọ ở thôn Suối Dọc (xã Đồng Kỳ) sống ven suối bị nước lũ tràn ngập nhà và cô lập, rất nguy hiểm. Gia đình anh Thọ có 5 người. Đáng chú ý, trong đó có mẹ già và 2 con nhỏ.

Công an xã Đồng Kỳ phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh huy động hàng chục chiến sỹ và phương tiện kịp thời giải cứu gia đình anh Thọ an toàn khỏi nước lũ.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Kỳ cho biết thêm, từ đêm qua và sáng 7/10, trên địa bàn xã Đồng Kỳ mưa to, thêm vào đó nước sông Thương dâng cao đã làm nhiều ngôi nhà bị ngập. Cơ quan chức năng địa phương đã di chuyển khoảng 50 hộ trong xã đến nơi an toàn.