Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công an kịp thời giải cứu gia đình 5 người bị cô lập giữa lũ dữ ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 7/10, do mưa lớn nước suối dâng cao tràn vào nhà dân, Công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) đã kịp thời giải cứu một gia đình bị cô lập trong nước lũ.

Clip Công an Bắc Ninh cứu gia đình anh Vũ Đức Thọ giữa dòng nước lũ dữ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) chia sẻ, sáng 7/10, trời mưa to, nước lũ dâng cao đã tràn vào nhà dân. Gia đình anh Vũ Đức Thọ ở thôn Suối Dọc (xã Đồng Kỳ) sống ven suối bị nước lũ tràn ngập nhà và cô lập, rất nguy hiểm. Gia đình anh Thọ có 5 người. Đáng chú ý, trong đó có mẹ già và 2 con nhỏ.

Công an xã Đồng Kỳ phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh huy động hàng chục chiến sỹ và phương tiện kịp thời giải cứu gia đình anh Thọ an toàn khỏi nước lũ.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Kỳ cho biết thêm, từ đêm qua và sáng 7/10, trên địa bàn xã Đồng Kỳ mưa to, thêm vào đó nước sông Thương dâng cao đã làm nhiều ngôi nhà bị ngập. Cơ quan chức năng địa phương đã di chuyển khoảng 50 hộ trong xã đến nơi an toàn.

Nguyễn Thắng
#Công an Bắc Ninh #cứu người trong lũ #giải cứu gia đình #lũ lụt Bắc Ninh #ứng phó thiên tai #an toàn trong mưa lũ #cứu hộ khẩn cấp #đợt mưa lớn Bắc Ninh #ngập lụt xã Đồng Kỳ #bảo vệ người dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục