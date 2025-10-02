Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cao Bằng: Vượt mưa lũ, xuyên đêm đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

TPO - Chiều tối 1/10, các lực lượng cứu trợ thiên tai xã Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Chiều tối 1/10, UBND xã Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình bà Đàm Thị Hồi (SN 1989), trú tại xóm Nà Riềng, xã Phục Hòa về việc bà Hồi có dấu hiệu chuyển dạ và cần được đưa đến bệnh viện gấp. Tuy nhiên, các tuyến đường ra khỏi xóm bị nước lũ dâng cao, chảy xiết, hoàn toàn cô lập.

tp-b.jpg
Vượt qua đêm tối, mưa lũ, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn.

Nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng chức năng đã lập tổ công tác đến nhà sản phụ trong điều kiện nước lũ đã tràn qua đường trơn trượt, ngập sâu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vượt qua mọi khó khăn, lực lượng chức năng xã Phục Hòa đã kịp thời cùng gia đình dùng bè mảng đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của lực lượng cứu trợ xã Phục Hoà đã được gia đình sản phụ cũng như nhân dân địa phương ghi nhận, hoanh nghênh.

Nguyễn Duy Chiến
