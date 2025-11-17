Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải cứu 10 người bị nước lũ cô lập tại Gia Lai

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng đã dùng ca nô vượt qua nước lũ chảy xiết trên địa bàn xã Uar, Gia Lai để cứu 10 người dân bị cô lập, có người đói quá phải ăn ngô sống cầm cự.

Ngày 17/11, ông Nguyễn Bảy Thành – Chủ tịch UBND xã Uar (Gia Lai) cho biết, lực lượng cứu hộ đã sử dụng ca nô cứu thành công 10 người dân bị cô lập nhiều giờ do nước lũ đổ về.

273068673603789452-2.jpg
Người dân bị mắc kẹt do dòng nước chảy xiết.

Mấy ngày nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa lớn, nước lũ đổ về khiến khu vực suối Uar (thuộc thôn Ia Zíp, xã Uar) nước chảy xiết. Qua công tác nắm tình hình, chính quyền địa phương phát hiện có 3 người dân đi làm rẫy đã bị nước lớn cô lập nhiều giờ liền do mực nước suối dâng cao. Do mắc kẹt lâu, lương thực mang theo hết nên cả 3 người phải ăn ngô (bắp) sống tại rẫy để cầm cự.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Uar đã nhanh chóng đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa hỗ trợ lực lượng, phương tiện cứu hộ. Đến 10h cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa đã triển khai 3 xe ô tô, 1 xuồng máy và 12 cán bộ chuẩn bị lực lượng, phương tiện, huy động dân quân để phối hợp triển khai ứng cứu khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ đã huy động ca nô, xuồng vào hiện trường, vượt qua dòng nước chảy xiết để tiếp cận vị trí các công dân bị cô lập. Đến 12h cùng ngày, lực lượng đã đưa 3 công dân đầu tiên về Ban Chỉ huy quân sự xã Uar an toàn.

273068673603789452.jpg
Ca nô được đưa xuống phục vụ công tác cứu nạn.

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm, tổ công tác tiếp tục phát hiện 7 công dân khác đang bị cô lập trong rẫy gần đó. Đến 13h cùng ngày, lực lượng chức năng giải cứu thêm 7 công dân, đưa về nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

tien-phong.jpg
Lực lượng cứu hộ dùng ca nô cứu người dân.

“Suối Uar bình thường mực nước thấp, chỉ ngang đầu gối. Tuy nhiên mưa lớn nhiều ngày nước lũ từ các nơi đổ về khiến mực nước ở suối dâng nhanh, cao hơn 1,5m, chảy xiết rất nguy hiểm. Thời gian tới địa phương tiếp tục nắm tình hình mưa lũ để thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ cho bà con”, ông Thành chia sẻ.

Tiền Lê
