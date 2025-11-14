Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Thủ tướng quyết định hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương ở miền Trung để tập trung hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa cho nhân dân, cũng như khắc các công trình bị thiệt hại bởi bão lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho Thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ là 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để các tỉnh, thành có thêm nguồn lực tập trung hỗ trợ xây dựng lại nhà cho nhân dân bị sập đổ, sửa chữa nhà tốc mái…; khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu như giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi...

Bão lũ gây ngập lụt ở Thành phố Huế

Cụ thể, mức hỗ trợ: Thành phố Huế 100 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 300 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 200 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương có trách nhiệm cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

4 địa phương trên có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai thời gian qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã làm chết 90 người và mất tích; 273 người bị thương, 1.900 nhà bị sập đổ, trôi, 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 684 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.