Bí thư Trung ương Đoàn thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ Đắk Lắk

TPO - Sáng 13/11, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk - khu vực bị ngập lụt do nước sông Kỳ Lộ dâng cao sau bão Kalmaegi.

Tham gia đoàn công tác, có anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM và anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

Thời gian qua, người dân xã Phú Mỡ, Đắk Lắk chịu nhiều thiệt hại, đang oằn mình khắc phục hậu quả ngập lụt do mưa lớn và lũ trên sông Kỳ Lộ dâng cao.

Theo thống kê của UBND xã Phú Mỡ, trên địa bàn xã có 1.317 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 878 nhà bị ngập nước, có 4 nhà bị sập hoàn toàn, 10 căn bị tốc mái, xói lở nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ dân bị sập nhà do nước lũ sông Kỳ Lộ cuốn trôi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị sập nhà do nước lũ.

Bí thư Trung ương Đoàn cùng đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho người dân bị ngập lụt sau bão Kalmaegi, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ để người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau bão, lũ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, động viên, trao quà cho người dân xã Phú Mỡ.

Sự có mặt kịp thời của tổ chức Đoàn - Hội, thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong thiên tai, hoạn nạn; động viên tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm nghị lực để người dân vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Chuyến thăm cũng khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.