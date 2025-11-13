Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bí thư Trung ương Đoàn thăm hỏi, tặng quà người dân vùng lũ Đắk Lắk

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 13/11, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk - khu vực bị ngập lụt do nước sông Kỳ Lộ dâng cao sau bão Kalmaegi.

Tham gia đoàn công tác, có anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM và anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk.

Thời gian qua, người dân xã Phú Mỡ, Đắk Lắk chịu nhiều thiệt hại, đang oằn mình khắc phục hậu quả ngập lụt do mưa lớn và lũ trên sông Kỳ Lộ dâng cao.

Theo thống kê của UBND xã Phú Mỡ, trên địa bàn xã có 1.317 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 878 nhà bị ngập nước, có 4 nhà bị sập hoàn toàn, 10 căn bị tốc mái, xói lở nghiêm trọng.

z7219568591009-c86ff49bfd995e2609a0fe63b308b98c.jpg
z7219568591001-4ebb67f4b9e7fb99f01cc2a72965735a.jpg
z7219568591005-4a397c8b1c034151daf3112196368a71.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ dân bị sập nhà do nước lũ sông Kỳ Lộ cuốn trôi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị sập nhà do nước lũ.

Bí thư Trung ương Đoàn cùng đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho người dân bị ngập lụt sau bão Kalmaegi, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ để người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau bão, lũ.

z7219568591106-3d8c3589f8970f0745b7383113565875.jpg
z7219568591041-3d664224034c74e147dd98e794f65093.jpg
z7219568605187-2f5bc87a0ecc3c87bbc7c4f87acbaad8.jpg
z7219568591127-9206e1202e6d248593c90e4c0992c77b.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi, động viên, trao quà cho người dân xã Phú Mỡ.

Sự có mặt kịp thời của tổ chức Đoàn - Hội, thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong thiên tai, hoạn nạn; động viên tinh thần mạnh mẽ, tiếp thêm nghị lực để người dân vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Chuyến thăm cũng khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu.

Châu Linh Châu Linh
#Đoàn Thanh niên #Đắk Lắk #lũ lụt #quà tặng #bão Kalmaegi #xã Phú Mỡ #Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk #Chị Nguyễn Phạm Duy Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục