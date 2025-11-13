Thanh niên Nghệ An tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới

TPO - Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VII không chỉ có nhiệm vụ tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên mà còn là diễn đàn của niềm tin, khát vọng và trí tuệ thanh niên, nơi khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hành trình dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh.

Sáng 13/11, tại phường Thành Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 với sự tham gia của 335 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 700.000 thanh niên toàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Nghệ An, đánh dấu bước phát triển của tổ chức Hội và phong trào thanh niên Nghệ An trong giai đoạn mới, giai đoạn cả nước vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp. Hội nghị có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn 2024-2025; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025-2029; hiệp thương bổ sung Ủy ban Hội khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Thời gian qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển của công tác thanh niên và phong trào tuổi trẻ cả nước.

Chủ trì Hội nghị.

Các cấp bộ Hội triển khai rộng khắp phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham gia tích cực của đông đảo hội viên, thanh niên bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực; thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ gắn với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác tuyên truyền thường xuyên được đổi mới nội dung, phương thức.

Gắn với phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi là các cuộc vận động Thanh niên Việt Nam yêu nước; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; tình nguyện vì cộng đồng; đoàn kết, hội nhập, phát triển được các cấp bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh triển khai, cụ thể hoá thành các nội dung chương trình hoạt động ý nghĩa.

Sáng cùng ngày, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa, dâng hương và báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Kết quả, trong giai đoạn 2024 - 2025, toàn tỉnh tổ chức 5 Diễn đàn, Ngày hội “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hoá dân tộc”; có 10 câu lạc bộ văn hóa Thái, Gia đình trẻ; 21 CLB thanh niên phát triển kinh tế. Thành lập và duy trì có hiệu quả 461 tổ công nghệ số cộng đồng với 11.525 đoàn viên thanh niên tham gia. Hàng trăm công trình thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở được triển khai góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo nhiều sân chơi cho thanh thiếu nhi. Nhiều học sinh, thanh thiếu nhi miền núi được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên tập thể của Hội như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Sinh viên tỉnh tiếp tục có bước phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Hiện nay toàn tỉnh có gần 200 hội viên Hội Doanh nhân trẻ; 600 hội viên Hội Thầy thuốc trẻ; 19.000 hội viên Hội Sinh viên.

Trong giai đoạn vừa qua, có 11/12 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ. Trong đó có 3 chỉ tiêu vượt.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, với tinh thần “Phát triển toàn diện - Hành động thiết thực - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VII sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029; lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, tạo cơ sở để tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là mái nhà chung của thanh niên tỉnh Nghệ An.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, mỗi đại biểu sẽ tích cực đóng góp trí tuệ, góp phần vào thành công rực rỡ của Hội nghị, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng, xây hoài bão lớn, tự tin, hội nhập, vì quê hương Nghệ An ngày càng lớn mạnh”, chị Nguyễn Thị Phương Thúy nói.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Hội thời gian qua và nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới gồm: Xây dựng lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có lòng tự trọng, tự chủ; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên; Thúc đẩy tâm thế và kỹ năng khởi nghiệp; Tiên phong trong chuyển đổi số và Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, linh hoạt, gần gũi thanh niên.

Tại Hội nghị cũng đã thông qua Đề án điều chỉnh cơ cấu nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá 7, nhiệm kỳ 2024 - 2029, hiệp thương bổ sung 29 ủy viên Ủy ban Hội, 5 Ủy viên Ban Thư ký và 33 anh chị vào Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.