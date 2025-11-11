Thanh niên tiêu biểu hiến kế 'cú hích' đột phá cho đất nước

TPO - Kết nối giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo thành một hệ thống thống nhất, lấy con người sáng tạo làm trung tâm; đầu tư có trọng điểm, tạo nên những “cú hích” đột phá, nơi kết quả nghiên cứu có thể lan tỏa và dẫn dắt cả hệ sinh thái khoa học quốc gia... là những ý kiến đề xuất được thanh niên tiêu biểu góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội LHTN Việt Nam, các thành viên tập thể của Hội và thanh niên tiêu biểu góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong quá trình chuẩn bị lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã nhận được nhiều tham luận tâm huyết, trí tuệ của các cán bộ Đoàn, Hội, các bạn đoàn viên, thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Qua các kênh của T.Ư Đoàn tổng hợp, đến nay, các cấp bộ Đoàn đã đăng tải được hơn 2.180 tin bài tuyên truyền về tổ chức lấy ý kiến và góp ý kiến. Tổ chức được 904 hội nghị, tổng số đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến là 54.000 đại biểu...Tổng số lượt ý kiến tiếp nhận thông qua nền tảng chatbot được 70.000 ý kiến.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đóng góp trí tuệ từ các tầng lớp thanh niên và nhân dân, anh Lâm mong muốn hội nghị tập trung thảo luận, góp ý đối với 5 nhóm vấn đề trọng tâm, nhằm hoàn thiện các định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Trong đó, có những vấn đề chung của văn kiện, bao gồm chủ đề báo cáo chính trị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, và nhìn lại cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh và kinh tế số.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung góp ý, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù và phù hợp cho các giai tầng xã hội như công nhân, nông dân, trí thức và doanh nhân. Cùng với đó là các chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; lĩnh vực an sinh xã hội; giải pháp cụ thể để phát triển công nghiệp văn hóa trong môi trường số...

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, tham luận. Ảnh: Xuân Tùng

Đầu tư có trọng điểm, tạo những “cú hích” đột phá

Tại hội nghị, TS. Phạm Huy Hiệu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 (Trường Đại học VinUniversity) cho rằng, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa tri thức, không một quốc gia nào có thể phát triển khoa học công nghệ trong sự biệt lập. Việt Nam cần thực hiện một chiến lược mang tầm nhìn mới – “Tri thức toàn cầu, bài toán Việt Nam”.

TS Hiệu đề xuất, cần mời gọi các nhà khoa học xuất sắc trên thế giới chung tay nghiên cứu, giải quyết những thách thức lớn mang tính đặc thù của Việt Nam, từ biến đổi khí hậu, đô thị hóa, y tế cộng đồng, giáo dục đến chuyển đổi xanh và kinh tế số.

Đồng thời, tạo điều kiện để các nhà khoa học Việt Nam chủ động tham gia mạnh mẽ vào cộng đồng nghiên cứu quốc tế, thông qua các chương trình hợp tác, đồng hướng dẫn, xuất bản chung và cùng phát triển công nghệ. Nhà nước cần tạo hành lang thuận lợi, cơ chế linh hoạt và môi trường hấp dẫn để trí thức kiều bào dễ dàng hợp tác, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu và đầu tư cho đổi mới sáng tạo trong nước.

“Khi tri thức toàn cầu được kết nối với khát vọng Việt Nam, và bài toán Việt Nam được giải bằng sức mạnh của tri thức nhân loại sẽ là lúc Việt Nam không chỉ theo kịp thế giới mà còn đóng góp ngược lại cho thế giới, bằng chính trí tuệ, bản sắc và tinh thần sáng tạo của con người Việt Nam”, TS Hiệu nói.

TS. Hiệu kiến nghị xây dựng môi trường nghiên cứu bảo đảm tự do khám phá, tự do học thuật, khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo; chấp nhận rủi ro để đi tìm lời giải cho các vấn đề chưa ai từng giải.

Tập trung đầu tư có trọng điểm, tạo nên những “cú hích” đột phá, nơi kết quả nghiên cứu có thể lan tỏa và dẫn dắt cả hệ sinh thái khoa học quốc gia. Để làm được điều đó, cần xây dựng một cơ chế tài trợ cạnh tranh minh bạch thông qua các Quỹ Quốc gia về khoa học công nghệ.

TS. Phạm Huy Hiệu phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Từ góc nhìn của doanh nhân trẻ, anh Vũ Hồng Quân - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, đề xuất giải pháp phát huy vai trò tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và kiến tạo nền kinh tế dân chủ.

Anh Quân bày tỏ, dự thảo đã thể hiện tầm nhìn toàn diện về phát triển văn hoá, con người, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, cần thể hiện rõ hơn sự gắn kết giữa các lĩnh vực này như những trụ cột thống nhất trong chiến lược “tự chủ chiến lược quốc gia dựa trên tri thức, công nghệ và con người sáng tạo Việt Nam”.

Anh Quân kiến nghị, dự thảo văn kiện cần nhấn mạnh định hướng hành động cụ thể: kết nối giáo dục, khoa học công nghệ, văn hoá và đổi mới sáng tạo thành một hệ thống thống nhất, lấy con người sáng tạo làm trung tâm.

Xây dựng chương trình quốc gia phát triển nhân lực sáng tạo Việt Nam, gắn đào tạo tri thức, kỹ năng số và tư duy sáng tạo với khát vọng cống hiến.

Phát triển hệ sinh thái sáng tạo trẻ, kết nối đội ngũ nhà khoa học, doanh nhân, trí thức và văn nghệ sĩ trẻ với các trung tâm đổi mới sáng tạo, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, góp phần hình thành năng lực tự chủ về tri thức, công nghệ và văn hóa của đất nước.

Anh Vũ Hồng Quân phát biểu đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Vũ Hồng Quân cũng chia sẻ thực tiễn về thu hút đầu tư nước ngoài và kết nối doanh nghiệp trong nước; đồng thời kiến nghị nguồn vốn đầu tư nước ngoài cần được nhìn nhận không chỉ là nguồn tài chính hay việc làm, mà còn là nguồn lực chuyển hoá công nghệ và trí thức.

"Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cần được điều chỉnh theo hướng đặt trọng tâm vào các tiêu chí ràng buộc về chuyển giao công nghệ, nội địa hoá và hợp tác nghiên cứu – phát triển với doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, cần có giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, cùng với xây dựng cơ chế trung gian kết nối hiệu quả nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành chuỗi sản xuất nội địa", anh Vũ Hồng Quân.

Phát huy vai trò lực lượng trẻ nòng cốt, uy tín

Ca sĩ Hà MyO - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) bày tỏ, văn hóa là nền tảng tinh thần, nghệ sĩ là hạt nhân sáng tạo. Nếu chỉ bảo tồn văn hóa theo lối tĩnh, di sản rất dễ trở nên xa lạ với lớp trẻ, nhưng nếu biết sáng tạo trên nền truyền thống, chúng ta có thể biến di sản thành nguồn cảm hứng sống động.

Ca sĩ Hà MyO kiến nghị, cần đẩy mạnh chính sách khuyến khích sáng tạo dựa trên di sản, để mỗi di sản được “tái sinh” trong môi trường hiện đại. Thành lập quỹ hỗ trợ nghệ sĩ trẻ sáng tạo, giúp những thử nghiệm mới mẻ có cơ hội đến với công chúng; tăng cường hợp tác quốc tế về văn hóa nghệ thuật để nghệ sĩ Việt Nam vừa học hỏi, vừa lan tỏa bản sắc dân tộc ra thế giới.

Ca sĩ Hà MyO phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Còn anh Phạm Thế Duyệt – Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Nghi Lộc, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước về tôn giáo để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời chủ động ngăn chặn triệt để các hoạt động lợi dụng, chống phá nhằm giữ vững an ninh và sự phát triển bền vững của tôn giáo.

"Là một thanh niên Công giáo, tôi và cộng đồng của mình nhận thức sâu sắc rằng, chúng tôi chính là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp và đau lòng nhất khi đức tin trong sáng của mình bị các phần tử xấu lợi dụng danh nghĩa. Những hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật quốc gia, mà còn đi ngược lại giáo lý "kính Chúa, yêu nước", làm tổn hại đến hình ảnh tốt đẹp của tôn giáo và gây chia rẽ ngay trong cộng đồng tín đồ." - anh Duyệt nói.

Anh Duyệt đề xuất, dự thảo văn kiện cần nhấn mạnh hơn nữa yêu cầu về tính minh bạch, hiệu quả và kiến tạo phát triển trong hoàn thiện thể chế về tôn giáo. Văn kiện cần bước đột phá tư duy về an ninh tôn giáo, chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “đồng hành”, chuyển từ “phòng ngừa” bị động sang “phối hợp” chủ động. Cần xem các tổ chức tôn giáo hợp pháp và các tín đồ chân chính là “đồng minh”, là “đối tác tin cậy” trong mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò thanh niên tôn giáo, lực lượng trẻ, có trí tuệ, nhạy bén và đang làm chủ không gian mạng – nơi đang là mặt trận chính của các hoạt động xuyên tạc, chống phá.

Anh Phạm Thế Duyệt góp ý trực tuyến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Duyệt tin rằng, giải pháp không chỉ nằm ở các biện pháp an ninh đơn thuần. Giải pháp bền vững nhất nằm ở chính định hướng mà các dự thảo văn kiện đã đề ra, đó là: "Tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo".

"Lực lượng nòng cốt" và "người có uy tín" này là ai? Đó chính là hàng triệu tín đồ, chức sắc, nhà tu hành chân chính. Chúng tôi, những người đang sống trong lòng tôn giáo, chính là "tai mắt" nhạy bén nhất, là "tuyến phòng thủ" đầu tiên và hiệu quả nhất để "nhận diện" và "phát hiện từ sớm" những phần tử đang lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để hành động sai trái", anh Duyệt nói.

Cũng tại hội nghị, đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, tham luận nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; trong việc tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng