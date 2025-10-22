Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Diễn viên 'Hương vị tình thân' nói về chất liệu phim Việt, tránh 'giật gân'

TPO - Theo diễn viên Minh Thu phim "Hương vị tình thân", nghệ thuật không chỉ để giải trí, mà còn để giáo dục, để kết nối, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam từ truyền thống, đạo đức đến lối sống và cách ứng xử. Chị đề xuất khuyến khích kịch bản phim từ chất liệu đời sống, truyền thống văn hóa Việt, thay vì chạy theo xu hướng “giật gân” hay mô phỏng nước ngoài.

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu là diễn viên, nghệ sĩ trẻ hiến kế giải pháp phát triển nghệ thuật để kết nối, giáo dục và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Phát triển nghệ thuật để kết nối, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Trong quá trình làm nghề, diễn viên Nguyễn Thị Minh Thu - Nhà hát Kịch Việt Nam đã tham gia một số bộ phim truyền hình được đông đảo khán giả quan tâm như Phố trong làng, Hương vị tình thân, Lỡ hẹn với ngày xanh, Sao Kim bắn tim Sao Hỏa.

Là người làm nghệ thuật, diễn viên Minh Thu luôn ý thức rằng văn hóa là nền tảng tinh thần của dân tộc, là gốc rễ để mỗi con người phát triển và nghệ thuật chính là một trong những con đường nhanh nhất, sâu nhất để văn hóa đi vào lòng người. Vì vậy, nữ diễn viên trẻ đem đến góp ý với chủ đề "Xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hoá dân tộc".

Theo Minh Thu, chủ trương của Đảng về việc phát triển văn học - nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Trong thời kỳ hội nhập, khi xã hội ngày càng phát triển và có nhiều ảnh hưởng từ văn hóa nước ngoài, việc giữ gìn và phát triển nghệ thuật mang bản sắc Việt lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Nghệ thuật không chỉ để giải trí, mà còn để giáo dục, kết nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam từ truyền thống, đạo đức đến lối sống và cách ứng xử.

﻿ ﻿ Diễn viên Nguyễn Thị Minh Thu - Nhà hát Kịch Việt Nam tham luận tại hội nghị.

"Dù ngày nay sân khấu không còn là hình thức giải trí phổ biến nhất, nhưng tôi tin rằng sân khấu vẫn có một vị trí rất riêng và rất cần thiết. Bởi sân khấu, đặc biệt là kịch nói là nơi truyền tải những suy nghĩ sâu sắc, những câu chuyện đời thường nhưng đầy nhân văn. Mỗi vở diễn không chỉ để kể chuyện, mà còn để khán giả nhìn lại mình, thấu hiểu người, và cảm nhận được chiều sâu của văn hóa dân tộc", Minh Thu nói.

Vì vậy, nữ diễn viên mong rằng, các nhà hát, đoàn kịch tiếp tục được đầu tư nghiêm túc, không chỉ về kinh phí mà còn là chiến lược phát triển dài hạn. Nghệ sĩ trẻ như cô có thêm cơ hội được thử sức với vai diễn lớn, tác phẩm hay, để cống hiến và trưởng thành.

Tăng cường đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội hoặc lưu diễn ở trường học, địa phương.

Theo diễn viên Minh Thu, với sức lan tỏa mạnh mẽ và tiếp cận được đông đảo khán giả mọi lứa tuổi, phim truyền hình đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tải văn hóa và định hướng lối sống.

"Để phim truyền hình tiếp tục là cầu nối văn hóa hiệu quả, tôi xin đề xuất khuyến khích kịch bản phim từ chất liệu đời sống, truyền thống văn hóa Việt, thay vì chạy theo xu hướng “giật gân” hay mô phỏng nước ngoài", Minh Thu nói.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng kiến nghị cần có sự đầu tư dài hạn và ổn định hơn cho các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu truyền thống và kịch nói. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lớp nghệ sĩ trẻ không chỉ về chuyên môn mà cả đạo đức nghề nghiệp. Tạo điều kiện để nghệ sĩ được thử sức, sáng tạo, mang đến những sản phẩm nghệ thuật gần gũi mà vẫn giàu giá trị nhân văn.

Xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân

Tại hội nghị, Nghệ sĩ ưu tú Lô Thị Ngọc Thuý - diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 chia sẻ, với đặc thù nghề nặng nhọc, nguy hiểm tiết mục biểu diễn phải thuần thục và chính xác, diễn viên xiếc càng ý thức được việc phải rèn luyện sức khoẻ thật tốt mới đảm bảo được công việc biểu diễn và an toàn trong biểu diễn.

Vì vậy, chị Ngọc Thúy đề xuất đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thể dục, thể thao. Quan tâm đặc biệt công tác tuyên truyền cho người dân ở vùng sâu, vùng xa về lợi ích và các bài tập luyện thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe.

Chị Thúy kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể chất học đường; tiếp tục triển khai có hiệu quả “Ðề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học”.

Bên cạnh đó, cần phát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên góp phần đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao.

Tiếp tục mở rộng quy mô và hiện đại hóa các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Đổi mới tổ chức, quản lý thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp; ưu tiên đầu tư của Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo vận động viên các môn thể thao, nhất là những môn thể thao trọng điểm.

﻿ Nghệ sĩ ưu tú Lô Thị Ngọc Thúy - diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 góp ý tại hội nghị.

Theo chị Thúy, đặc biệt, cần hoàn thiện, đồng bộ thể chế về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực, chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân.

"Triển khai có hiệu quả các chương trình nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc người Việt Nam; Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng; Chương trình y tế học đường và sữa học đường", nghệ sĩ ưu tú Lô Thị Ngọc Thuý đề xuất.