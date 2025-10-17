Dấu ấn 'áo xanh' trên công trường đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

TPO - Hàng ngàn màu áo xanh tình nguyện đã làm nên một "bản hùng ca sức trẻ" trong 45 ngày đêm, góp phần quyết định đưa công trình trọng điểm quốc gia - đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, về đích đúng hẹn, trở thành một biểu tượng cho tinh thần xung kích của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.

Ngày 17/10, tại tỉnh Lào Cai diễn ra lễ khánh thành dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là dự án đặc biệt quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành chỉ sau 6 tháng thi công thần tốc, rút ngắn được gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt.

Tinh thần thần tốc, "đã ra quân là chiến thắng" của Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng chiến lược hướng đến chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Góp phần vào kết quả hoàn thành dự án vượt tiến độ đó, có dấu ấn tham gia tích cực của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc biểu dương tinh thần và quyết tâm của EVN, Ban Quản lý dự án điện 1, các nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và các đơn vị liên quan; biểu dương lực lượng công an, quân đội tại chỗ, Quân khu 2, lực lượng dân quân tự vệ và các đoàn viên, thanh niên đã tham gia hỗ trợ ngành điện trong nhiều tháng để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án với tinh thần "đã ra quân là chiến thắng".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án đường dây tải điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ﻿ (tháng 8/2025). Ảnh: Xuân Tùng

Mệnh lệnh từ trái tim

Khi Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên chào mừng kỷ niệm 80 năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp, không chỉ là nhiệm vụ chính trị, còn là một lời hiệu triệu. Dự án đi qua 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ (trước là 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc).

Để hỗ trợ triển khai Dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, Trung ương Đoàn và Tập đoàn EVN đã phối hợp triển khai Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Nghi thức trao cờ lệnh phát động Đợt thi đua cao điểm tình nguyện﻿ tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: Xuân Tùng

Hơn 3.500 lượt đoàn viên, thanh niên từ 31 xã thuộc hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia triển khai tuyên truyền đến các hộ gia đình thuộc diện di dời về các chính sách thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư; vận động và trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ di dời nhà cửa, vật kiến trúc, dọn dẹp, phát quang cây cối trên hành lang tuyến.

Giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao mặt bằng tuyến hành lang an toàn lưới điện đến đó - là phương châm hành động từ Trung ương đến địa phương, trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi tình nguyện viên.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã động viên, trao đổi, đôn đốc Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Đoàn Thanh niên hai xã Thái Hoà, Dân Chủ triển khai các hoạt động hỗ trợ thi công dự án, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Clip: Trọng Quân

Đợt cao điểm thi đua tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đã khẩn trương, tập trung triển khai 3 nội dung: - Thành lập các đội hình thanh niên tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về việc triển khai dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, đồng thuận thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án đảm bảo tiến độ. - Thành lập và duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp triển khai hoạt động hỗ trợ di dời tài sản, tháo dỡ toàn bộ nhà cửa, công trình phụ trợ, vật kiến trúc, hỗ trợ thu hoạch nông sản. - Tham gia phát quang hành lang tuyến, chặt hạ cây cối để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án theo tiến độ với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa”, mỗi xã đăng ký đảm nhận ít nhất 02 khoảng cột để triển khai thực hiện.

Clip áo xanh Lào Cai tháo dỡ, di dời nhà hỗ trợ thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Clip: Đức Anh

Đoàn viên thanh niên xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai) hỗ trợ hộ dân thu hoạch diện tích rừng quế, giải phóng mặt bằng phục vụ công trình điện. Ảnh: Xuân Tùng

Từ những ngôi nhà di dời, đến những khoảng cột được giải phóng

Câu chuyện ấn tượng nhất của chiến dịch không chỉ nằm ở những con số, mà ở dấu ấn con người. Tại 31 xã, các đội hình thanh niên tình nguyện không chỉ đến để làm việc, họ đến để chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền người dân nhường đất thực hiện dự án; tạo sự đồng thuận của người dân và góp phần cho thành công chung của dự án. Ảnh: Thành Đạt

Trước khi một mái nhà được dỡ xuống, là hàng giờ, hàng ngày những tình nguyện viên "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Bằng sự chân thành, câu chuyện gần gũi để chia sẻ về ý nghĩa của đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, tầm quan trọng của dòng điện đối với đất nước, đã thuyết phục, vận động người dân đồng thuận với phương án đền bù.

Công tác tuyên truyền được làm "thấu tình, đạt lý", biến việc giải tỏa trở thành sự tự nguyện. Hình ảnh người dân chủ động đề xuất thanh niên tới hỗ trợ di dời tài sản đã trở thành minh chứng sống động nhất cho sự thành công này.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt hay những cơn mưa rừng bất chợt, những giọt mồ hôi đã rơi trên từng mái tôn, từng viên gạch. 127 ngôi nhà và 193 công trình phụ trợ đã được tháo dỡ, di dời an toàn. Các đội tình nguyện còn chủ động lo từng bữa ăn, vận chuyển vật tư, dọn dẹp mặt bằng, giúp bà con vơi đi gánh nặng, sớm ổn định nơi ở tạm.

Trong những ngày khí thế của đợt thi đua cao điểm, chị Lý Thị Thìn - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thượng Hà chia sẻ: Đoàn xã đã huy động hàng trăm lượt thanh niên tham gia công tác hỗ trợ, di dời đồ đạc cho người dân trong vùng ảnh hưởng của Dự án. Khó khăn lớn nhất thời điểm này là thời tiết nắng nóng, mưa lớn bất thường. Ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đoàn Thanh niên xã Thượng Hà đã đi hết 30 Chi đoàn thôn bản, làm quen địa bàn cũng vừa triển khai hỗ trợ truy cập dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, đoàn viên, thanh niên kết hợp tuyên truyền vận động đến các hộ dân có đất đai liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án

Thanh niên Phú Thọ hỗ trợ công trình đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Clip: Thành Đạt

Trên những hành lang tuyến, tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" càng được thể hiện rõ nét. Các tình nguyện viên đã phát quang 60 khoảng cột, trả lại mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Tại các xã như Xuân Hòa, Thác Bà, Lục Yên (Lào Cai) hay Dân Chủ, Quảng Yên (Phú Thọ), khi thấy người dân cần hỗ trợ vào những ngày cuối, các đoàn viên đã không ngần ngại, chủ động đề xuất đảm nhận thêm khối lượng công việc ngoài kế hoạch. Đó là tinh thần xung kích, là sự cống hiến không tính toán.

Đoàn Thanh niên xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều đợt huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Ảnh: Thành Đạt

Đoàn Xã Thượng Hà đã tổ chức đợt ra quân lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thi công, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: Đức Anh

Chiến dịch đã khép lại với thắng lợi trọn vẹn. Các xã Đại Đình, Dân Chủ (Phú Thọ) và Thượng Hà, Xuân Quang (Lào Cai) đã trở thành những điểm sáng khi hoàn thành 100% công việc trước kế hoạch. Nhưng trên hết, thành công lớn nhất là cả một thế hệ trẻ đã được tôi luyện qua thử thách, được đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước.

Đợt thi đua cao điểm hỗ trợ dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng yêu nước, về tinh thần tình nguyện và sức mạnh của tuổi trẻ. Màu áo xanh thanh niên đã để lại một dấu ấn sâu đậm trên công trình trọng điểm quốc gia, góp phần thắp sáng niềm tin và tương lai cho đất nước.