Dốc toàn lực hỗ trợ đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

TPO - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm yêu cầu tổ chức Đoàn và thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, xung kích trên hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đảm bảo về đích đúng tiến độ. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên cần là một chiến sĩ trên công trường, dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Ngày 11/8, tại tỉnh Phú Thọ, T.Ư Đoàn tổ chức cuộc họp khẩn với 31 Bí thư Đoàn xã trên các địa bàn có đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đi qua. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tại cuộc họp, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh “chỉ còn 4 ngày” để vận động, thuyết phục, hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến công trình; từ cấp Trung ương, bộ phận thường trực của Trung ương, bộ phận thường trực của tỉnh Đoàn đến cơ sở ở 31 xã có dự án đi qua, phải tập trung cao độ. 31 Đoàn xã đã nhận thực hiện nhiệm vụ ở 62 khoảng cột phải quyết tâm thực hiện đến cùng.

“Phải đeo bám, vận động và thông tin với người dân về tiến độ công việc đến trước 15/8 là phải xong để người dân có kế hoạch”, anh Lâm nói.

Anh Lâm cũng nêu rõ, với các hộ dân thuộc diện di dời đã nhận tiền đền bù, thống nhất di dời trước ngày 15/8 mà cần hỗ trợ, Đoàn xã huy động lực lượng hỗ trợ ngay. Đoàn xã không thể vào vận động người dân khi còn “tranh luận, thảo luận về giá trị đền bù”, không thể đưa quân vào tháo dỡ khi người dân chưa thống nhất.

Trước áp lực thời gian, anh Lâm đã đề xuất một lộ trình cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, dù công việc còn rất bộn bề sau chuyến kiểm tra của Thủ tướng, nhưng đây chính là cơ hội để thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của mình trong một công trình thế kỷ.

Anh kêu gọi mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên phải là một chiến sĩ trên công trường, dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tháo gỡ "điểm nghẽn", tạo bước ngoặt

Tại cuộc họp, đại diện Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã có báo cáo chi tiết về quá trình triển khai hỗ trợ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn, đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" trong giai đoạn nước rút.

Báo cáo chỉ ra 4 khó khăn lớn. Cụ thể, việc huy động lực lượng thanh niên thường xuyên gặp trở ngại do các bạn trẻ còn bận đi học, đi làm; thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tiến độ; cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho các đội hình tình nguyện đôi lúc còn thiếu thốn; và đặc biệt là sự phối hợp thông tin giữa các đơn vị đôi khi chưa thông suốt.

Tỉnh Đoàn Phú Thọ cũng đã đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ. Trong đó có thiết lập một cơ chế thông tin thông suốt, liên tục hàng ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày, giữa đơn vị thi công, EVN và các đầu mối cơ sở.

Tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm vướng mắc tại 74 hộ dân còn lại chưa di dời và đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị bảo hộ, dụng cụ cần thiết cho thanh niên.

Đại diện các Bí thư Đoàn xã có đường dây đi qua nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Trong bối cảnh "chỉ còn 8 ngày" để hoàn thành dự án 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đưa ra một đề xuất mang tính bước ngoặt; đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho lực lượng thanh niên tình nguyện. Đề xuất trọng tâm nhất trong giai đoạn nước rút này là việc vận động người dân "đồng ý cho kéo dây" ngay cả khi họ chưa di dời hoặc hoàn tất giải tỏa.

Theo EVN, đây là nhiệm vụ "sống còn" để đảm bảo tiến độ chung, tránh tình trạng cả tuyến bị ách tắc chỉ vì một vài hộ dân cản trở, một vấn đề đã bắt đầu phát sinh tại Lào Cai. Lực lượng đoàn viên, thanh niên được kỳ vọng sẽ là cầu nối quan trọng để thuyết phục 57 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Tại cuộc họp hầu hết bí thư Đoàn các xã đều cho biết đã rất nỗ lực để đưa công trình về đích.