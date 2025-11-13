Lời gửi gắm đặc biệt trước thềm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

TPO - Trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiều đại biểu là Bí thư các xã, cán bộ nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã có nhiều gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Đại hội.

Trong 2 ngày 13, 14/11, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức diễn ra với sự tham dự của 355 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 13, 14/11.

Với khẩu hiệu: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, Đại hội lần này có chủ đề: “Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Nghệ An tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, đột phá, phát triển góp phần đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ đánh giá tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2022-2025; Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới. Tại Đại hội sẽ bầu cử Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIX nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã sôi nổi thực hiện 1.900 phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa gồm: Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; Trưng bày triển lãm vẽ “Chấn hưng văn hóa”; triển khai 1.900 công trình phần việc thanh niên.

Trước thềm diễn ra Đại hội, nhiều đại biểu là Bí thư các xã, cán bộ nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và đoàn viên thanh niên đã có nhiều gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng tới Đại hội.

Ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Gửi gắm tới Đại hội lần này, ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ: “Trước bối cảnh mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tôi mong các bạn trẻ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá để tạo nên những giá trị mới cho xã hội. Hãy coi mỗi thử thách là cơ hội để rèn luyện và trưởng thành. Tôi luôn tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Nghệ An hôm nay. Chúc Đại hội thành công rực rỡ, trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm nhiệt huyết cho chặng đường phát triển của công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Ông Trần Linh - Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc tới Đại hội: “Với tất cả nhiềm tự hào của một cán bộ Đoàn - Đội tiền nhiệm, tôi xin trân trọng gửi gắm niềm tin và kỳ vọng sâu sắc nhất vào Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà lần này. Tôi tin rằng, với tâm huyết và trí tuệ của tuổi trẻ, Đại hội sẽ là bước ngoặt lịch sử, mở ra những hướng đi đột phá, khơi dậy và nhân lên mạnh mẽ ngọn lửa xung kích, sáng tạo, dám dấn thân của thanh niên Nghệ An. Đặc biệt, tôi mong muốn công tác Đoàn tiếp tục là cánh tay nối dài vững chắc trong việc phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm lo chu đáo cho thế hệ măng non, bồi dưỡng những chủ nhân tương lai đầy nhiệt huyết và bản lĩnh. Kính chúc Đại hội thành công rực rỡ, mở ra một nhiệm kỳ thắng lợi mới”.

Ông Trần Linh - Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Ông Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vân Du, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An nhắn gửi tới Đại hội: “Là người từng gắn bó cùng công tác thanh niên, tôi luôn tự hào về truyền thống đoàn kết của Đoàn Thanh niên và Hội LHTN tỉnh nhà. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội góp phần khẳng định hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, hỗ trợ công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, sáng tạo và hiệu quả hơn trong thời kỳ mới. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới tràn đầy khát vọng, đổi mới và khẳng định vị thế tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Ông Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vân Du, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Bí thư Chi đoàn trường mầm non Quỳnh Vinh A (phường Hoàng Mai, Nghệ An) gửi gắm tới Đại hội: Hướng về Đại hội, tuổi trẻ Hoàng Mai xin gửi trọn tình cảm, niềm tin yêu và lời chúc tốt đẹp nhất tới Đại hội - nơi hội tụ của tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sức mạnh thanh xuân!. Chúc Đại hội thành công rực rỡ, mở ra chặng đường mới đầy hứng khởi và sáng tạo, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An lên tầm cao mới - xứng đáng với truyền thống “Bản lĩnh - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Trước thềm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tuổi trẻ toàn tỉnh đã sôi nổi thực hiện 1.900 phần việc ý nghĩa, thiết thực, từ công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện, trồng cây xanh, tặng quà an sinh… đến các sáng kiến chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng. Mỗi phần việc là một lời chào, một lời hứa, một hành động cụ thể của đoàn viên thanh niên Nghệ An khẳng định tinh thần: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”. Tuổi trẻ xứ Nghệ đã sẵn sàng bước vào ngày hội lớn với niềm tin, khát vọng và hành động vì quê hương ngày càng giàu đẹp.