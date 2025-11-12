Dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Bắc Ninh

Nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương Kinh Bắc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lan tỏa giá trị, hun đúc bản lĩnh thanh niên

Xác định giáo dục là mặt trận hàng đầu, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, sáng tạo nhiều hoạt động nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng cống hiến cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai sâu rộng việc đăng ký thực hiện 5 tiêu chí, 5 chuẩn mực đạo đức thanh niên học tập và làm theo Bác, gắn với Chương trình “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”.

Đặc biệt, việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến – những tấm gương thanh niên Bắc Ninh sống đẹp, sống có ích, làm theo lời Bác trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được xác định là nhiệm vụ then chốt với nhiều đổi mới, sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Đoàn, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị có sức lan tỏa mạnh mẽ như “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, hay sinh hoạt chi đoàn chủ đề “Nghị quyết Đại hội và hành động của tuổi trẻ” đã giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và ý chí hành động.

Đáng chú ý, 100% đoàn viên mới đã hoàn thành học tập các bài lý luận chính trị qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị trong kỷ nguyên số.

Dấu ấn của sức trẻ Bắc Ninh

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục là điểm sáng nổi bật, thể hiện tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Với chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), phong trào đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, chiến dịch hè và Tháng Thanh niên. Toàn tỉnh đã thực hiện 7.658 công trình thanh niên với tổng giá trị làm lợi hơn 37 tỷ đồng, trong đó có 287 công trình cấp tỉnh, 455 công trình cấp huyện và 6.916 công trình cấp cơ sở – những con số thể hiện rõ tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Bắc Ninh.

Hoạt động của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trở thành lá cờ đầu trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Các cấp bộ Đoàn triển khai Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên”, phát động nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo như thư viện số, số hóa di tích, không gian thực tế ảo, “điểm phát wifi miễn phí”, “chợ không tiền mặt”, “không gian sáng tạo trong trường học”, hay các cuộc thi Robocon, Tin học trẻ, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, ngân hàng địa chỉ tình nguyện...

Đặc biệt, sau khi sáp nhập bộ máy hành chính, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã phát động kế hoạch 300 ngày làm chữ ký số công cộng cho người dân, cài đặt thành công gần 400.000 chữ ký số, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Đồng thời, 99/99 Đoàn xã, phường đã triển khai Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tại bộ phận một cửa, hỗ trợ tích cực cho mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.

Cùng với đó, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc trong thanh niên. Các chương trình như “Tháng Ba biên giới”, “Xuân biên cương - Tết nghĩa tình”, “Hướng về biển đảo quê hương” trở thành những hành trình ý nghĩa, vun đắp tình yêu nước và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ Bắc Ninh trong thời kỳ mới.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đồng hành với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Xây dựng tổ chức vững mạnh

Cùng với các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên cũng đạt nhiều kết quả nổi bật, thiết thực.

Trong học tập, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” được triển khai sâu rộng, tạo môi trường rèn luyện toàn diện. Các hoạt động như “Ngày hội học sinh, sinh viên sáng tạo”, “Ngày hội tiếng Anh và STEM”, các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, Olympic, câu lạc bộ kỹ năng đã khơi dậy tinh thần học tập suốt đời trong thanh thiếu niên. Chương trình “Tiếp sức tân sinh viên nhập học” hỗ trợ hơn 2.660 sinh viên với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn đối với thế hệ trẻ.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ 147 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên với tổng giá trị hơn 212 tỷ đồng; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 314.000 lượt thanh niên và giới thiệu việc làm cho gần 48.400 người trẻ, góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Công tác chăm lo, bảo vệ thiếu nhi được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động nhân văn. Toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 56.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trong đó 1.658 em được các cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu lâu dài.

Về xây dựng tổ chức Đoàn, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có tính nền tảng. Các cấp bộ Đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gắn chuyển đổi số với nhu cầu thanh niên, nhân rộng mô hình “3 chủ động”. Toàn tỉnh đã thành lập 30 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, góp phần mở rộng ảnh hưởng của Đoàn trong khu vực đặc thù.

Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng về chất lượng, ưu tiên kết nạp từ những thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh kết nạp 58.344 đoàn viên mới, góp phần bổ sung lực lượng trẻ cho tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.