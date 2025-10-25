Tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An: Tự hào, vững tin theo Đảng

Tham dự đại hội có bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Về phía Tỉnh Đoàn Nghệ An có chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng 126 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh Đại hội.

Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 28/2/2025. Đoàn có 6 tổ chức cơ sở trực thuộc với tổng số 320 đoàn viên.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực. Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc khẳng định được vai trò, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu của cấp ủy, Đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng giai đoạn. Lực lượng đoàn viên có trình độ, được đào tạo bài bản, có khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, công việc chuyên môn và tổ chức các hoạt động phong trào.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Thời gian qua, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh đã tích cực tuyên truyền công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Tuổi trẻxung kích bảo vệ Tổ quốc. Công tác đồng hành với thanh niên, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm.

Đại hội đã diễn ra sôi nổi với nhiều tham luận gửi gắm những tâm tư, ý chí của đội ngũ đoàn viên, thanh niên, cũng là cán bộ, công chức trẻ của Khối Các cơ quan Đảng tỉnh. Trong đó, các ý kiến thảo luận tập trung vào việc góp ý, xây dựng các phong trào nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đề ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ, giải pháp.

Phát biểu tại đại hội, ông Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động tích cực, sôi nổi của Đoàn Khối Các cơ quan Đảng tỉnh trong thời gian qua.

Ông Ngô Đình Viện mong muốn nhiệm kỳ tới, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đặc biệt là trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đoàn; chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng...

Ông Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Phương Thuý - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An mong muốn đoàn viên, thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là cánh tay nối dài, tham mưu nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực công dân số trong thời kỳ mới, trở thành những hạt nhân lan tỏa phong trào chuyển đổi số toàn diện. Cùng với đó, đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy xây dựng trí tuệ, đạo đức liêm minh làm nòng cốt trong công tác và các hoạt động của tổ chức Đoàn, cũng như tại các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua một cách thực chất, mỗi đoàn viên là một hạt nhân lan tỏa các phong trào thiết thực, hiệu quả với tinh thần mạnh dạn học hỏi và sáng tạo.

Chị Nguyễn Thị Phương Thuý - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu tại Nghệ An.

Đại hội lần này đã thông qua các quyết định chỉ định 9 đồng chí Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh; chỉ định 5 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh. Anh Nguyễn Bá Tuấn Anh được chỉ định làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh.