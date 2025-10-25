Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

100% các cơ sở Đoàn trực thuộc cơ quan Đảng Trung ương tổ chức đại hội thành công

Diệu Nhi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến nay, 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định.

Tính đến ngày 22/10/2025, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương đã chỉ đạo thành công 100% đại hội, hội nghị cấp cơ sở. Theo đó, 51/51 đơn vị đã tổ chức thành công đại hội, hội nghị Đoàn cơ sở, trong đó có 25 chi đoàn cơ sở và 26 đoàn cơ sở, đạt tỉ lệ 100%.

Việc hoàn thành đại hội bảo đảm chất lượng, nội dung và quy trình đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương, hướng tới Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I.

z7150805809101-574181ba99480979db74db1e9be0a257.jpg
z7150805825072-e7b59b0825cdf3cd0ee5c80162ceecc1.jpg
z7150805826391-0da89fc969650a97c839fd984084a79a.jpg
Các cơ sở Đoàn trực thuộc cơ quan Đảng Trung ương tổ chức thành công đại hội, hội nghị Đoàn cơ sở.
z7150805804358-f0eb968c1060ddd93b4232d37df1fecf.jpg
z7150805815301-1fc20bf00a7ab53e2d293f24c90855e0.jpg
Đội ngũ cán bộ Đoàn được kiện toàn, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các cơ sở Đoàn đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương về công tác tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện được thực hiện công phu, khoa học, phản ánh trung thực kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ Đoàn được kiện toàn, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Việc hoàn thành đại hội cấp cơ sở là dấu mốc quan trọng, khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao của tuổi trẻ các cơ quan Đảng Trung ương trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tạo nền tảng vững chắc tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Diệu Nhi
#Đoàn Thanh niên #Đại hội Đoàn #Đảng Trung ương #nhiệm kỳ 2025-2030 #cơ sở Đoàn #hoàn thành đại hội #phong trào thanh niên

