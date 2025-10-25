Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

'Định vị bản thân' cho học sinh THPT ở Gia Lai

Tiền Lê

Chương trình hướng nghiệp 'Định vị bản thân' tại Gia Lai giúp 4.000 học sinh THPT ở Gia Lai xác định mục tiêu, tránh sai lầm chọn ngành nghề, nhận học bổng giá trị.

tien-phong.jpg
Chương trình diễn ra vui vẻ, đầy ý nghĩa.

Từ ngày 23-24/10, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.Hồ Chí Minh (trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh) tổ chức chuỗi chương trình hướng nghiệp “Định vị bản thân” năm học 2025-2026, cho hơn 4.000 học sinh lớp 12 tại 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương trình với sự đồng hành của Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) và Trường Đại học Kinh tế tài chính TP.Hồ Chí Minh (UEF).

Trong chương trình, thầy Trương Chấn Sang (Ủy viên Ban Văn hóa Sinh viên - Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.Hồ Chí Minh) đã có phần hướng nghiệp cụ thể, giúp các em học sinh phân biệt được giữa cái bản thân thích và giỏi; những sai lầm cần tránh khi lựa chọn một ngành, nghề; trở ngại trong thời kỳ hội nhập và làm thế nào để trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
Chương trình tặng các phần quà ý nghĩa cho các bạn học sinh nghèo vượt khó.

Đặc biệt, tại chương trình còn có buổi trao đổi của đại diện hai trường đại học với các em học sinh về xu hướng ngành nghề của năm 2026. Chương trình cũng bàn về những thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng từ năm 2025 trở đi sẽ khác biệt như thế nào so với những năm trước đây. Sau đó chương trình có buổi giao lưu đặt câu hỏi giữa các em học sinh và hai trường đại học.

Trong chuỗi hành trình hướng nghiệp này, hai trường đại học đã trao tặng 120 suất học bổng tại 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng giá trị 60 triệu đồng (500.000đ/1 suất) cho các em học sinh vượt khó, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao tặng 15 góc học tập cho các em đội viên chăm ngoan học tốt của Liên đội TH-THCS Lê Văn Tám.

Tiền Lê
#hướng nghiệp #học bổng THPT #định vị bản thân #ngành nghề tương lai #học sinh #hoạt động hướng nghiệp #chọn nghề #Tỉnh Đoàn Gia Lai #Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh #HUTECH #Trường Đại học Kinh tế tài chính TP.Hồ Chí Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục