'Định vị bản thân' cho học sinh THPT ở Gia Lai

Chương trình diễn ra vui vẻ, đầy ý nghĩa.

Từ ngày 23-24/10, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.Hồ Chí Minh (trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh) tổ chức chuỗi chương trình hướng nghiệp “Định vị bản thân” năm học 2025-2026, cho hơn 4.000 học sinh lớp 12 tại 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương trình với sự đồng hành của Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH) và Trường Đại học Kinh tế tài chính TP.Hồ Chí Minh (UEF).

Trong chương trình, thầy Trương Chấn Sang (Ủy viên Ban Văn hóa Sinh viên - Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.Hồ Chí Minh) đã có phần hướng nghiệp cụ thể, giúp các em học sinh phân biệt được giữa cái bản thân thích và giỏi; những sai lầm cần tránh khi lựa chọn một ngành, nghề; trở ngại trong thời kỳ hội nhập và làm thế nào để trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Chương trình tặng các phần quà ý nghĩa cho các bạn học sinh nghèo vượt khó.

Đặc biệt, tại chương trình còn có buổi trao đổi của đại diện hai trường đại học với các em học sinh về xu hướng ngành nghề của năm 2026. Chương trình cũng bàn về những thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng từ năm 2025 trở đi sẽ khác biệt như thế nào so với những năm trước đây. Sau đó chương trình có buổi giao lưu đặt câu hỏi giữa các em học sinh và hai trường đại học.

Trong chuỗi hành trình hướng nghiệp này, hai trường đại học đã trao tặng 120 suất học bổng tại 6 trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng giá trị 60 triệu đồng (500.000đ/1 suất) cho các em học sinh vượt khó, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao tặng 15 góc học tập cho các em đội viên chăm ngoan học tốt của Liên đội TH-THCS Lê Văn Tám.