Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng thư viện sách cho thanh, thiếu nhi

TPO - Các hoạt động khám chữa bệnh, tập huấn "bình dân học vụ số" và trao tặng quà, thư viện sách được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức tại phường Yên Tử giúp các em thanh thiếu nhi có thêm hành trang trong năm học mới.