Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng thư viện sách cho thanh, thiếu nhi

Quốc Nam

TPO - Các hoạt động khám chữa bệnh, tập huấn "bình dân học vụ số" và trao tặng quà, thư viện sách được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức tại phường Yên Tử giúp các em thanh thiếu nhi có thêm hành trang trong năm học mới.

tp-quocnam-z62-7465.jpg
Ngày 28/9, tại phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh), Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp cùng phường Yên Tử tổ chức ngày thanh niên cùng hành động cấp tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa.
tp-quocnam-z62-7381.jpg
Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phương Thảo, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, anh Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng lãnh đạo phường Yên Tử và tập thể đoàn viên, thanh thiếu nhi thôn Khe Sú 2, phường Yên Tử.
quocnam-z62-7366.jpg
Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng Đoàn cơ sở và Đoàn phường Yên Tử đã tổ chức trao tặng quà cho các em thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
tp-quocnam-z62-7436.jpg
tp-quocnam-z62-7415.jpg
tp-quocnam-z62-7414.jpg
tp-quocnam-z62-7399.jpg
Cùng với đó, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng Đoàn phường Yên Tử tổ chức lớp học "Bình dân học vụ số" cho các em thanh thiếu nhi.
tp-quocnam-z62-7454.jpg
Chị Nguyễn Phương Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, cho biết tại 54 cơ sở đoàn của 54 phường, xã, đặc khu và các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh đều ra quân hưởng ứng chiến dịch Ngày thanh niên cùng hành động, trong đó tại phường Yên Tử phát động chiến dịch cấp tỉnh. Trong đó nổi bật là chương trình lớp học "Bình dân học vụ số" cho các em thanh, thiếu nhi do Trung ương Đoàn phát động.
tp-quocnam-z62-7423.jpg
"Thông qua lớp học, các em thanh, thiếu nhi sẽ hiểu hơn về ứng dụng công nghệ số, đồng thời sử dụng thành thạo công nghệ và điện thoại thông minh để ứng dụng gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Từ các hạt nhân này, các em sẽ chia sẻ đến người thân trong gia đình đặc biệt là người lớn tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số ở đây", chị Thảo chia sẻ.
tp-quocnam-z62-7604.jpg
Cùng ngày, tại Trường THCS Lý Tự Trọng, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh làm lễ gắn biển công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội mang tên "Vì đàn em thân yêu". Đây là công trình nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp cùng phường Yên Tử tổ chức thực hiện.
tp-quocnam-z62-7798.jpg
tp-quocnam-z62-7590.jpg
tp-quocnam-z62-7484.jpg
tp-quocnam-z62-7494.jpg
Đây là hoạt động do Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương phát động. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh đã huy động mọi nguồn lực nhằm tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này càng tạo hiệu ứng lan tỏa trong ngày cao điểm với mục tiêu xây dựng và chỉ đạo tốt chương trình công tác Đội, chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đội trên địa bàn dân cư.
tp-quocnam-z62-7792.jpg
tp-quocnam-z62-7734.jpg
tp-quocnam-z62-7699.jpg
tp-quocnam-z62-7672.jpg
Cùng với đó, các Đoàn viên thuộc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các em học sinh tại đây.
tp-quocnam-z62-7533.jpg
Bà Bùi Thị Kim Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Yên Tử chia sẻ, hoạt động ngày hôm nay của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tại phường Yên Tử rất có ý nghĩa đối với thanh, thiếu nhi của phường, đặc biệt là các em đồng bào dân tộc nơi đây.
tp-quocnam-z62-7422.jpg
tp-quocnam-z62-7599.jpg
tp-quocnam-z62-7565.jpg
Từ các hoạt động tặng quà, trao tặng thư viện hay tổ chức lớp học "Bình dân học vụ số" sẽ giúp tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Quảng Ninh nói chung và phường Yên Tử nói riêng trong xây dựng địa phương giàu mạnh, văn minh, hiện đại.
Quốc Nam
