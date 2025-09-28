Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng thư viện sách cho thanh, thiếu nhi

TPO - Các hoạt động khám chữa bệnh, tập huấn "bình dân học vụ số" và trao tặng quà, thư viện sách được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức tại phường Yên Tử giúp các em thanh thiếu nhi có thêm hành trang trong năm học mới.
Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng Đoàn cơ sở và Đoàn phường Yên Tử đã tổ chức trao tặng quà cho các em thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
Cùng với đó, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng Đoàn phường Yên Tử tổ chức lớp học "Bình dân học vụ số" cho các em thanh thiếu nhi.
Đây là hoạt động do Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương phát động. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh đã huy động mọi nguồn lực nhằm tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này càng tạo hiệu ứng lan tỏa trong ngày cao điểm với mục tiêu xây dựng và chỉ đạo tốt chương trình công tác Đội, chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đội trên địa bàn dân cư.
Cùng với đó, các Đoàn viên thuộc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các em học sinh tại đây.
Từ các hoạt động tặng quà, trao tặng thư viện hay tổ chức lớp học "Bình dân học vụ số" sẽ giúp tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Quảng Ninh nói chung và phường Yên Tử nói riêng trong xây dựng địa phương giàu mạnh, văn minh, hiện đại.