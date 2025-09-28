Tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, khởi nghiệp thành công vùng Tây Nam Bộ

TPO - Tối 27/9, tại An Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 26 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công cụm Tây Nam Bộ năm 2025.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; và Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang - Phan Duy Bằng.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: “Tại vùng đất giàu bản sắc An Giang, chúng tôi long trọng tổ chức Lễ tuyên dương gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và khởi nghiệp thành công năm 2025, cụm Tây Nam Bộ”.

Theo anh Lâm, thanh niên dân tộc thiểu số không chỉ kế thừa truyền thống đoàn kết mà còn là lực lượng đi đầu trong lao động, sản xuất, học tập, khởi nghiệp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, củng cố khối đại đoàn kết và thắp sáng khát vọng phát triển vùng sông nước Tây Nam Bộ.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tham dự buổi lễ.

Lễ tuyên dương năm nay vinh danh 26 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Mỗi câu chuyện là một hành trình đáng trân trọng: Có người biến nông sản, đặc sản quê hương thành sản phẩm giá trị cao; có người kiên trì gìn giữ phong tục, nghề truyền thống, truyền cảm hứng cho giới trẻ; có người trở thành điểm tựa tin cậy trong cộng đồng... Họ được ví như “những bông hoa ngát hương” trong phong trào tuổi trẻ thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn và bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trao Bằng khen cho thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, người có uy tín và gương khởi nghiệp thành công năm 2025.

Anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định, để có được thành công hôm nay, thanh niên vùng dân tộc thiểu số đã vượt qua nhiều khó khăn. “Chính trong gian khó, ý chí và nghị lực càng được tôi luyện, càng tỏa sáng. Được quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện, thanh niên dân tộc thiểu số sẽ trở thành lực lượng tiên phong đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương, đất nước”, anh Lâm nói.

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn gửi lời cảm ơn các cơ quan Trung ương, lãnh đạo địa phương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức chuỗi hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Trong đó có Lễ tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín, tấm gương khởi nghiệp thành công.