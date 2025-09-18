Xét chọn gương tiêu biểu trao Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2025

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuân Tùng
TPO - Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 đã thảo luận, đánh giá, chọn lựa các gương tiêu biểu trên các lĩnh vực để trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức họp Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025. Anh Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì.

tp-thanhniensongdep4.jpg
Họp hội đồng xét chọn Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025. Ảnh: Xuân Tùng

81 hồ sơ đề cử xét "Thanh niên sống đẹp"

Theo Ban Tổ chức, tính đến ngày 12/9, cơ quan thường trực Giải thưởng đã nhận được tổng 81 hồ sơ đề nghị xét trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.

Trong đó, có 74 hồ sơ đề cử từ 24 đơn vị; 7 hồ sơ của cá nhân tự đề xuất. Có 31 đề cử là nữ và 50 nam. Có 5 cá nhân là người dân tộc thiểu số. Có 4 cá nhân là tín đồ tôn giáo. Về độ tuổi, có 3 cá nhân dưới 18 tuổi; 41 cá nhân từ 19 – 30 tuổi; 37 cá nhân từ 31 – 40 tuổi.

Trong tổng số 81 hồ sơ, cơ quan thường trực đã tổng hợp, rà soát và thẩm định, phân loại hồ sơ trước một bước. Có 49 gương đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, chia theo các nhóm, lĩnh vực, gồm: hoạt động tình nguyện an sinh xã hội; hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội; sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

tp-thanhniensongdep.jpg
Anh Nguyễn Duy Hưng - Chánh Văn phòng T.Ư Hội LHTN Việt Nam báo cáo hồ sơ đề cử xét chọn Giải thưởng tại phiên họp.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội. Đối tượng tham gia là hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

thanhniensongdep9.jpg
Thành viên Hội đồng nghiên cứu, xét chọn các gương đề cử.

Thực sự xuất sắc, có tính đại diện cao

Tại cuộc họp, Hội đồng xét chọn đã thảo luận, đánh giá, chọn lựa các gương tiêu biểu trên các lĩnh vực để trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025. Ngoài danh sách hồ sơ đề cử, thành viên Hội đồng cũng đề xuất thêm một số cá nhân.

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, năm nay, quy chế giải thưởng có sự điều chỉnh, áp dụng cho thanh niên từ 16 đến 30 tuổi.

Riêng đối với cán bộ chuyên trách của Hội, độ tuổi được nới rộng đến 35. Anh Quy lưu ý, những trường hợp đặc biệt, không bị giới hạn độ tuổi, đòi hỏi phải có thành tích thực sự xuất sắc và mang tính đại diện cao.

tp-thanhniensongdep5.jpg
Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại cuộc họp.

Các lĩnh vực xét trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 gồm: giảng dạy; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; hoạt động tình nguyện an sinh xã hội;văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

Sau khi xét chọn 15 cá nhân tiêu biểu đã được Hội đồng thống nhất trao giải thưởng năm nay.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động, trong đó có Hành trình và Lễ trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp". Mỗi cá nhân đạt giải thưởng sẽ được nhận bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Xuân Tùng
#Giải thưởng Thanh niên sống đẹp #Hội đồng xét chọn 2025 #Thanh niên tiêu biểu #Thanh niên Việt Nam #Giá trị nhân văn #Tinh thần đoàn kết #Thanh niên xuất sắc

