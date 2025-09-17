Nghị lực phi thường của nữ giám đốc hợp tác xã giúp nhiều người dân thoát nghèo

TPO - Trên mảnh đất xứ Mường, có một người phụ nữ đã biến nỗi đau bệnh tật thành sức mạnh để dựng xây sự sống mới cho cộng đồng. Đó là bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1969) – Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lương Phú (HTX), xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ. Không chỉ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, bà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng trăm nông dân, giúp họ có việc làm và thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Bảy thu mua, bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Đam mê để thành công

Bà Nguyễn Thị Bảy là người dân tộc Kinh, nhưng về làm dâu ở mảnh đất xứ Mường và say mê với nghề đan lát, thêu thùa. "Khi về làm dâu ở mãnh đất xứ Mường, tôi thấy phụ nữ ở đây không có việc làm và cuộc sống vô cùng khó khăn. Muốn tạo ra việc làm mà phụ nữ nào cũng có thể làm được, tôi tham gia lớp đào tạo nghề mây tre đan do Hội Cựu chiến binh huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) tổ chức. Nhờ năng khiếu sẵn có, tôi nhanh chóng trở thành người có tay nghề nổi bật và được tin tưởng giao nhiệm vụ giảng dạy cho các lớp nghề trên địa bàn", bà Bảy chia sẻ.

Tình yêu với nghề ngày một lớn, bà Bảy quyết tâm đi nhiều nơi học hỏi, trau dồi kỹ năng để truyền dạy cho bà con. Những năm 1998–1999, bà về TP. Hà Nội học nghề thủ công mỹ nghệ. Chỉ sau 3 tháng, bà đã thành thạo các công đoạn và nắm vững cách làm mọi sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Trở về quê, bà tập hợp chị em phụ nữ truyền nghề cho họ để gia công sản phẩm, tạo thêm thu nhập ngay tại quê hương, không phải tha hương kiếm sống.

Bà Bảy góp ý, hướng dẫn người dân hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.

Nhận thấy làm gia công mãi sẽ không thể đưa nghề phát triển, năm 2013 bà Bảy thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp Lương Phú với sự tham gia ban đầu của 13 hộ gia đình. "Những ngày đầu, HTX gặp muôn vàn khó khăn, thiếu vốn, thiếu thị trường, hàng hóa nhiều khi không đạt chất lượng phải bù lỗ. Thậm chí, tôi đã bán cả xe máy, tài sản giá trị nhất trong nhà để xoay xở chi phí đi lại, tìm đầu ra cho sản phẩm", bà Bảy cho hay.

Dù vất vả, nhưng bà chưa bao giờ nản lòng. “Nhìn chị em có việc làm, có thu nhập ổn định, bao mệt mỏi trong tôi lại tan biến”, bà Bảy chia sẻ. Chính sự kiên trì ấy đã giúp HTX dần khẳng định chỗ đứng. Đặc biệt, năm 2020, nhờ kết nối với một doanh nghiệp ở TP. Hà Nội, HTX đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm từ cỏ tranh, mở ra hướng đi mới bền vững hơn, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bà Nguyễn Thị Bảy truyền nghề cho chị em phụ nữ.

Bản lĩnh vượt lên bệnh tật

Khi sự nghiệp đang từng bước ổn định, biến cố ập đến. Người chồng gắn bó bao năm qua đời vì bệnh nặng. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, bà lại nhận tin mình mắc ung thư vú. Sau ca phẫu thuật và nhiều đợt xạ trị, cơ thể suy kiệt, tưởng chừng bà gục ngã.

Thế nhưng, thay vì buông xuôi, bà tự nhủ phải sống, phải đứng vững, vì phía sau còn hàng trăm phụ nữ đang trông chờ. Trong những ngày đau đớn nhất, bà vẫn bám lấy công việc đan lát, vẫn kết nối đối tác để duy trì việc làm cho các thành viên HTX. Niềm say mê với nghề và tinh thần trách nhiệm đã trở thành "liều thuốc" tinh thần giúp bà chiến thắng bệnh tật. Sau 4 năm kiên cường, bà dần bình phục, lấy lại sức khỏe và tiếp tục hành trình cống hiến.

Việc đan lát rất đơn giản đã tạo ra nhiều việc làm cho người dân.

Không dừng lại ở nghề đan lát, trong một lần vào thăm người thân ở Ninh Thuận, bà Bảy nhận thấy cây nha đam có tiềm năng kinh tế lớn. Bất chấp sự can ngăn của nhiều người, cuối năm 2022, HTX Lương Phú bắt tay liên kết với doanh nghiệp đưa cây nha đam về trồng tại Hòa Bình.

Đến nay, HTX đã triển khai trên diện tích hơn 25 ha với gần 100 hộ tham gia, tập trung nhiều nhất tại hai huyện Tân Lạc và Kim Bôi. Cây nha đam dễ trồng, ít sâu bệnh, cho thu hoạch từ 6 - 8 lứa mỗi năm. Với năng suất 50 - 60 tấn/ha mỗi lứa và giá thu mua ổn định 2.000 đồng/kg, nông dân có thể thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, HTX còn phát triển thêm 20 ha khoai lang, mở rộng hướng sản xuất đa dạng, bền vững.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, HTX dịch vụ nông nghiệp Lương Phú hiện tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc thiếu số. Mỗi tháng, bà con có thể kiếm từ 5 - 6 triệu đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Doanh thu của HTX đạt trên 2 tỷ đồng mỗi năm.

Chị Quách Thị Giang Thanh, xã Mường Bi cho biết, rất nhiều phụ nữ trong xã được chị Bảy truyền nghề truyền nghề đan lát, làm thủ công mỹ nghệ, có việc làm thu nhập. “Không chỉ được đào tạo nghề, chúng tôi còn có việc làm ổn định, đời sống gia đình cải thiện, thoát khỏi khó khăn, nghèo đói. Đặc biệt, nhờ có thu nhập, chúng tôi có điều kiện chăm lo cho con cái học hành tốt hơn”, chị Thanh chia sẻ.

Sản phẩm của HTX dịch vụ nông nghiệp Lương Phú.