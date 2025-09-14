Nữ Chủ tịch hợp tác xã 70 tuổi vẫn gánh vác công việc để giúp bản làng thoát nghèo

TPO - Ở cái tuổi thất thập, nhiều người đã nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu, tận hưởng tuổi già, nhưng bà Nguyễn Thị Bình (70 tuổi, dân tộc Mường, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) lại chọn cho mình một con đường “chông gai”. Bà đồng hành, giúp người dân có thêm thu nhập, thoát nghèo mà còn tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

Bà Nguyễn Thị Bình (thứ 3 bên phải) dự hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ Việt Nam.

Bước khởi đầu nhiều gian nan

Bà Nguyễn Thị Bình hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp bản Dao – Thống Nhất. Bà cho biết, HTX được thành lập năm 2015 với 20 thành viên. Khi mới thành lập, HTX gặp rất nhiều khó khăn như vốn ít, kinh nghiệm hạn chế, cơ sở vật chất gần như chưa có gì. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội phụ nữ các cấp, đến nay, HTX đã phát triển ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho các thành viên.

Nói về bối cảnh thành lập HTX, bà Bình chia sẻ, ban đầu, cây sả (hay còn gọi là sả chanh) được coi là “cứu cánh” vì giá bán cao, người dân làm ra sản phẩm đến đâu, bán hết đến đó. Nhưng khi người dân ồ ạt mở rộng diện tích, cung vượt cầu, giá sả rớt thê thảm. Không ít hộ lao đao vì không bán được, thậm chí có nơi bà con phải đốt bỏ cả ruộng sả.

Bà Nguyễn Thị Bình tại hội nghị chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho phụ nữ tỉnh Hòa Bình (cũ)

“Trước thực trạng ấy, tôi rất trăn trở, nếu cứ trồng sả rồi bán tươi thì bà con mãi quanh quẩn với cái vòng bấp bênh. Sau nhiều lần đi tham quan, học hỏi, tôi nhận ra hướng đi khả thi, chiết xuất tinh dầu sả để tạo ra sản phẩm giá trị cao hơn”, bà Bình cho hay.

Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ các cấp, bà Bình mạnh dạn đứng ra thu mua toàn bộ sả của bà con, mang đi thuê cơ sở chưng cất tinh dầu rồi đem bán. Nhờ đó, người dân không còn lo “bí đầu ra”, còn sản phẩm tinh dầu bước đầu tạo được thị trường.

Năm 2019, ý tưởng “Trồng và chế biến tinh dầu sả theo chuỗi giá trị” của bà đã đạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh. Sau cuộc thi, bà nhận được hỗ trợ hơn 150 triệu đồng. Cộng thêm vốn góp của thành viên HTX và tiền vay ngân hàng, bà đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua dây chuyền chưng cất hiện đại với tổng chi phí khoảng 500 triệu đồng.

Từ đây, việc sản xuất tinh dầu sả chanh bước sang giai đoạn mới. Các thành viên HTX không còn vất vả như trước, sản phẩm tinh dầu chất lượng ổn định hơn. Bà Bình còn chú trọng khâu nhãn mác, bao bì để nâng tầm giá trị sản phẩm, tạo uy tín với người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Bình (đứng giữa) và các thành viên HTX Nông nghiệp bản Dao – Thống Nhất.

Năm 2021, sản phẩm tinh dầu sả chanh của HTX Nông nghiệp bản Dao – Thống Nhất được UBND tỉnh Hòa Bình công nhận đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh; năm 2023 đạt danh hiệu sản phẩm tiêu biểu các tỉnh phía Bắc và năm 2024, sản phẩm tinh dầu Sả chanh của HTX được bình chọn “Sản phẩm người Việt Nam yêu thích nhất”. Đặc biệt, sản phẩm Sả chanh đoạt giải thưởng “Mai An Tiêm” của Liên minh HTX Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp sản phẩm khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường.

Cây xóa đói, giảm nghèo bền vững

Hiện nay, HTX Nông nghiệp bản Dao – Thống Nhất có 86 thành viên, trong đó 90% là người Dao. Mỗi thành viên có thu nhập bình quân 5 – 6 triệu đồng/tháng, một con số rất ý nghĩa với bà con nông dân miền núi. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo là thành viên HTX đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu từ cây sả chanh.

Chị Nguyễn Thị Minh, thành viên HTX, chia sẻ: “HTX không chỉ bao tiêu sản phẩm mà còn tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kỹ thuật mới. Nhờ đó, chúng tôi làm việc bài bản hơn, thu nhập ổn định hơn”.

Sản phẩm tinh dầu Sả chanh của HTX Nông nghiệp bản Dao – Thống Nhất.

Còn chị Triệu Thị Hòa, dân tộc Dao cho hay, trước đây, các hộ dân trong bản chỉ làm ruộng, đời sống khó khăn. Từ khi tham gia HTX, người dân được vay vốn, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây sả. HTX thu mua sản phẩm nên không lo đầu ra. Giờ gia đình đã mua được tivi, xe máy, có khoản tiết kiệm nhỏ, không còn là hộ nghèo nữa”.

Không dừng lại ở những thành quả đã đạt được, hiện bà Bình vẫn ấp ủ nhiều dự định phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác. “Chúng tôi mong được Nhà nước hỗ trợ thêm vốn, trang thiết bị để nâng cấp quy trình sản xuất, đổi mới mẫu mã, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm. Chỉ có như vậy, sản phẩm tinh dầu sả chanh của HTX mới đi xa hơn, đến với nhiều thị trường hơn”, bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ.

Ông Bùi Đình Cư, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Thống Nhất tỉnh Phú Thọ cho biết, HTX ra đời đã giúp được nhiều người dân trồng sả trên địa bàn phường, các vùng lân cận có đầu ra ổn định. Nhờ mô hình, cây sả không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo công ăn việc làm ổn định, xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Sản phẩm của HTX tham dự hội chợ giới thiệu sản phẩm.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy hành trình của bà Nguyễn Thị Bình là minh chứng rõ ràng cho tinh thần dám nghĩ dám làm. Ở tuổi thất thập bà không chọn sự an nhàn cho riêng mình mà dốc sức cùng bà con tìm lối đi bền vững. Nhờ sự kiên trì, nhạy bén và cái tâm dành cho cộng đồng, bà đã biến cây sả chanh vốn có nguy cơ bị bỏ phí thành sản phẩm giá trị, mở ra cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ gia đình”, ông Cư nhấn mạnh.