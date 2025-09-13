Nông dân Quảng Ngãi đi lên từ tay trắng

TPO - Sau nhiều năm kiên trì tìm tòi hướng đi phù hợp, không ít nông dân ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập ổn định. Từ chỗ tay trắng, họ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, trở thành điểm tựa truyền cảm hứng cho nhiều hộ dân khác.

Từng là hộ nghèo, đi làm thuê khắp chốn

Sau nhiều năm kiên trì tìm tòi hướng đi phù hợp, anh Vũ Xuân Trường (thôn 5, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp: Nuôi ong kết hợp trồng cà phê, cây ăn quả. Không chỉ thoát nghèo, gia đình anh hiện trở thành một trong những hộ có kinh tế khá giả trong vùng, là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều nông dân khác.

Nhìn cơ ngơi hôm nay, ít ai nghĩ rằng hơn 10 năm trước, anh Trường từng thuộc diện hộ nghèo trong xã. “Năm 2009, khi lập gia đình ra ở riêng, tôi không có đất sản xuất, không vốn liếng, hai vợ chồng phải đi khắp nơi, làm thuê đủ thứ nghề để mưu sinh”, anh Trường kể. Sáu năm dài, đôi vợ chồng trẻ chắt chiu từng đồng, gom góp được ít vốn, mua lại 1.000 m² đất. Nhưng diện tích ít, năng suất thấp, cuộc sống vẫn chưa thoát cảnh chật vật.

Khu vườn của gia đình anh Vũ Xuân Trường.

Bước ngoặt đến vào năm 2015, khi chính quyền địa phương tạo điều kiện cho anh vay 100 triệu đồng từ ngân hàng. Cùng với số tiền dành dụm, anh mạnh dạn mua thêm đất, đầu tư 2,2 ha cà phê xen bưởi, sầu riêng, bơ, mắc ca... Nhờ nắm chắc kỹ thuật, áp dụng mô hình trồng xen hợp lý, chỉ sau vài năm, vườn cà phê xen cây ăn quả của anh đã cho thu hoạch ổn định, mang lại lợi nhuận trên 200 triệu đồng/năm.

Thành công bước đầu thôi thúc anh Trường không dừng lại. Sau thời gian tìm hiểu, anh nhận thấy diện tích vườn với nhiều loại cây ăn trái là môi trường thuận lợi để nuôi ong mật. “Ong không chỉ cho mật mà còn giúp thụ phấn, tăng năng suất cây trồng. Đây là hướng đi bền vững”, anh Trường phân tích.

Vườn cà phê trĩu quả của gia đình anh Vũ Xuân Trường.

Năm 2021, anh Trường đầu tư 50 đàn ong giống. Không ngại khó, anh học hỏi kỹ thuật từ các hộ có kinh nghiệm, cùng lúc liên kết với một số nông dân khác thành lập tổ nuôi ong của xã để cùng nhau trao đổi, hỗ trợ. Được chăm sóc bài bản, đàn ong nhanh chóng sinh trưởng tốt. Chỉ sau 4 năm, số lượng đàn ong của gia đình anh tăng lên hơn 300.

Trung bình mỗi năm, đàn ong của anh cho 1.200 lít mật và 650 kg phấn hoa, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 150 triệu đồng. Cộng thêm nguồn thu từ cà phê và cây ăn quả, tổng lợi nhuận gia đình đạt hơn 350 triệu đồng/năm. Từ hộ nghèo tay trắng, nay anh Trường đã vươn lên trở thành hộ khá giả, có cơ ngơi khang trang và một mô hình sản xuất tổng hợp hiệu quả.

Hiện số lượng đàn ong của gia đình anh Trường tăng lên hơn 300. Mỗi năm cho 1.200 lít mật và 650 kg phấn hoa.

Không chỉ lo làm giàu cho bản thân và gia đình mình, anh Trường luôn mở lòng chia sẻ kinh nghiệm cho người dân trong vùng, khi đến tìm hiểu và học hỏi về mô hình phát triển kinh tế của gia đình mình. “Điều quý nhất là mình đã tìm được hướng đi đúng, không chỉ thoát nghèo cho gia đình mà còn chia sẻ cho nhiều hộ dân khác. Nhiều bà con đến tham quan, học hỏi mô hình, tôi đều sẵn sàng hướng dẫn tận tình”, anh Trường bộc bạch.

Khát vọng vươn lên của người dân vùng biên

Không chỉ gia đình anh Trường, nhiều hộ dân ở vùng núi phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi cũng đang khẳng định khát vọng vươn lên làm giàu nhờ mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất mới. Điển hình là anh Nguyễn Xuân Tiến (thôn 4, xã biên giới Ia Tơi).

Hiện đàn hươu của anh Nguyễn Xuân Tiến có hơn 20 con, trong đó 10 con đực khai thác nhung, mang lại gần 200 triệu đồng/năm.

Năm 2016, anh Tiến liều lĩnh bỏ ra hơn 23 triệu đồng mua 2 cặp hươu giống từ Đắk Lắk về nuôi thử. Nhờ kiên trì chăm sóc và học hỏi kỹ thuật, đàn hươu phát triển nhanh, bắt đầu sinh sản. Đến nay, gia đình anh đã có hơn 20 con, trong đó 10 con đực khai thác nhung, mang lại gần 200 triệu đồng/năm.

Hiệu quả từ mô hình của anh Tiến đã lan tỏa sang nhiều hộ dân khác. Gia đình anh Nguyễn Văn Lâm (cùng thôn) cũng mạnh dạn đầu tư, hiện đàn hươu đã phát triển lên 16 con. Kết hợp chăn nuôi bò, gia đình anh đạt thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm, trở thành hộ khá giả trong vùng.

Để tạo đầu ra ổn định, các hộ nuôi hươu ở xã Ia Tơi đã liên kết thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tiến, với hơn 20 hộ dân tham gia, phát triển đàn hươu gần 100 con. Với sự đầu tư bài bản, hợp tác xã đã xây dựng 6 sản phẩm từ nhung hươu đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra triển vọng biến nhung hươu thành sản phẩm chủ lực của địa phương.

Đàn hươu của gia đình anh Nguyễn Xuân Tiến.

Thành công của những nông dân như anh Trường, anh Tiến cho thấy sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế, không còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún mà hướng tới mô hình nông nghiệp hiện đại, cộng sinh và bền vững. Từ một hộ nghèo tay trắng, họ không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn trở thành tấm gương sáng về ý chí và tinh thần dám nghĩ dám làm.

Quan trọng hơn, họ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho những người trẻ khác, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp nông nghiệp và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.