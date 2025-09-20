Người trẻ Huế tiên phong khởi nghiệp sáng tạo gắn với bảo tồn di sản

TPO - Thanh niên Huế được kỳ vọng trở thành lực lượng đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ số để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng đô thị di sản thông minh.

Ngày 20/9 tại TP Huế, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng khởi nghiệp và chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên thành phố.

Hoạt động này nhằm trang bị kiến thức, khuyến khích thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Hội nghị thu hút hơn 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Huế tham gia.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.﻿

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Cảnh Chí Quân - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn khẳng định vai trò then chốt của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh, khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là xu hướng phát triển kinh tế mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Theo anh Cảnh Chí Quân, di sản là một “vốn khởi nghiệp” vô giá, và công nghệ số chính là đòn bẩy để khai thác hiệu quả nguồn vốn đó. Việc Huế ứng dụng thành công nền tảng công nghệ Hue-S trong quản lý và phát triển đô thị đã mở ra một sứ mệnh mới về xây dựng Huế trở thành đô thị di sản thông minh, một trung tâm văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ của cả nước và khu vực.

Anh Cảnh Chí Quân nhấn mạnh, lực lượng thanh niên không chỉ thụ hưởng di sản, mà còn phải làm chủ công nghệ, tư duy và mô hình mới để tạo ra các sản phẩm sáng tạo có giá trị bền vững; thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong hành trình đó.

Tại hội nghị, anh Quân cũng điểm lại những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Trong đó, thanh niên được xác định là lực lượng trung tâm, cần được hỗ trợ toàn diện về chính sách, đào tạo, vốn, khoa học công nghệ và môi trường phát triển.

Gian hàng khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên Huế.

Trung ương Đoàn và Trung ương Hội đã triển khai nhiều chương trình trọng điểm như Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”, cùng các hoạt động của Hành trình thanh niên khởi nghiệp tại ba miền. Hội nghị tại Huế là chặng thứ hai, tiếp nối những hoạt động sôi nổi tại Quảng Ninh.

“Chúng tôi mong muốn cán bộ Đoàn - Hội sẽ là người dẫn đường, là cầu nối giúp thanh niên tiếp cận nguồn lực, kết nối với doanh nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng”, anh Cảnh Chí Quân chia sẻ. Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn cũng kỳ vọng thông qua hội nghị lần này sẽ khơi dậy tinh thần dấn thân, sáng tạo, bền bỉ - những phẩm chất cốt lõi của người trẻ trong kỷ nguyên số.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham gia ba chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; kỹ năng truyền thông, quảng bá sản phẩm; bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số. Các chuyên đề này nhận được sự quan tâm, trao đổi, thảo luận sôi nổi từ đông đảo đoàn viên, thanh niên Huế.