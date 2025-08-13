Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kỹ sư bỏ phố về Sa Pa khởi nghiệp, tạo sinh kế cho hàng chục hộ dân

Đức Anh
Phạm Quỳnh
TPO - Từ bỏ công việc ổn định ở Hà Nội, anh Lâm Văn Thuận (SN 1983) trở về Sa Pa gây dựng cơ sở sản xuất ứng dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, chế biến nông sản đặc trưng địa phương. Sau 5 năm, sản phẩm của anh không chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn góp phần quảng bá văn hóa bản địa và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động vùng cao.

Năm 2020, kỹ sư Lâm Văn Thuận (SN1983), rời bỏ công việc và cuộc sống ổn định tại Hà Nội để về vùng cao Sa Pa, tỉnh Lào Cai khởi nghiệp.

Anh Thuận tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, nông sản địa phương và bản sắc văn hóa dân tộc để tạo ra các sản phẩm chế biến đặc trưng, gắn với phát triển du lịch.

sp4.jpg
Bà con trong bản mang mận Tả Van đến bán cho cơ sở sản xuất của anh Thuận

Các nguyên liệu như ngô, lúa, mận, mơ, đào… được thu mua từ bà con khi vào vụ, sau đó chế biến thức uống theo quy trình hiện đại, nghiêm ngặt. Tại cơ sở sản xuất nằm trên tuyến đường Sâu Chua - Hầu Chư Ngài (xã Tả Van), mô hình nông nghiệp tuần hoàn được triển khai, giúp tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp, vừa bảo vệ môi trường vừa nâng cao thu nhập cho người dân.

Anh Thuận chia sẻ: “Sâu Chua - Hầu Chư Ngài là vùng đất hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi: khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp, con người hiền hòa. Chính quyền các cấp cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp thuận lợi, đó là động lực để tôi dốc sức phát triển”.

Chỉ sau ba năm nghiên cứu và sản xuất, sản phẩm của cơ sở đã được phân phối tại nhiều thành phố lớn. Đến đầu năm 2025, một tổ hợp sản xuất kết hợp không gian trưng bày, check-in đã đi vào hoạt động, trở thành điểm đến yêu thích của du khách trên tuyến đường săn mây nổi tiếng.

sp1.jpg
Những nông sản﻿ thu mua của bà con được cơ sở sản xuất ngâm, ủ trong bình gỗ sồi.

Cơ sở của anh Thuận là đơn vị đầu tiên ở Sa Pa đạt chứng nhận ISO 22000:2018 - tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc đưa nông sản địa phương lên tầm cao mới, cơ sở còn hướng dẫn bà con các dân tộc thiểu số ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn, tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập ổn định.

Chị Chảo Mẩy Quế, nhân công tại cơ sở, chia sẻ: “Nhờ làm ở đây mà tôi có công việc đều, thu nhập ổn định, lại được học thêm cách sản xuất sạch và chăm sóc gia súc hiệu quả hơn”.

Mỗi năm, cơ sở thu mua hàng trăm tấn nông sản cho bà con Sa Pa và vùng lân cận, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Ngoài sản xuất, anh Thuận còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho thanh niên địa phương và tham gia các hoạt động quảng bá du lịch Sa Pa.

Ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Van cho hay: “Hộ kinh doanh của anh Lâm Văn Thuận là điểm sáng của địa phương. Từ nông sản và văn hóa bản địa, anh đã tạo ra sản phẩm OCOP tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh Sa Pa”.

Sau 5 năm gắn bó, anh kỹ sư bỏ phố về rừng cùng gia đình đã trở thành một phần của vùng đất mờ sương. Tâm huyết và ý chí của anh là minh chứng rằng, với sự sáng tạo và bền bỉ, tài nguyên bản địa có thể trở thành nền tảng cho thành công và phát triển cộng đồng.

Đức Anh
Phạm Quỳnh
