Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia toàn cầu – Diễn đàn Mùa Thu – Hà Nội 2025

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN) phối hợp cùng Liên minh Kinh tế Toàn cầu 9S UNION, Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF), Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu Vì Hòa Bình và Thịnh Vượng (GIFPP), Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia (VNSIF) cùng nhiều tổ chức trong và ngoài nước, trân trọng công bố tổ chức “Diễn đàn Mùa Thu Hà Nội 2025”.

Diễn đàn sẽ bao gồm nhiều hoạt động nổi bật: Hội nghị Thượng đỉnh Khởi nghiệp Quốc gia Toàn cầu; các phiên thảo luận chuyên đề về AI, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghiệp văn hóa – du lịch; Diễn đàn Liên minh CEO vì Hòa bình và Thịnh vượng; Hội nghị bàn tròn xúc tiến thương mại và đầu tư xuyên biên giới; Không gian triển lãm sáng tạo Hà Nội; Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, vinh danh Nhà sáng lập thương hiệu và giá trị toàn cầu; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật và Gala Dinner kết nối quốc tế.

Phát biểu tại Lễ công bố, TS. Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn đàn - cho biết, diễn đàn không chỉ là nơi khơi nguồn ý tưởng mà là nơi chuyển hóa ý tưởng thành hành động thực tế. Trong kỷ nguyên AI, khởi nghiệp không chỉ là con đường phát triển kinh tế mà còn là phương tiện để phụng sự dân tộc, đất nước, kiến tạo hòa bình, thúc đẩy công bằng và lan tỏa những giá trị tích cực, tốt đẹp trên thế giới.

Đây là cơ hội để thế hệ Việt Nam khẳng định vị thế trí tuệ, đạo đức và bản sắc dân tộc thông qua những thương hiệu toàn cầu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đồng Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston - nhấn mạnh: “Diễn đàn chính là nhịp cầu kết nối cộng đồng sáng tạo toàn cầu, là điểm hẹn để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà sáng lập cùng chung tay xây dựng một tương lai nhân bản hơn.

Hà Nội không chỉ là thủ đô chính trị, là thủ đô hoà bình và sáng tạo - nơi gieo mầm cho các sáng kiến toàn cầu được hình thành và lan tỏa thương hiệu và giá trị toàn cầu trong kỷ nguyên AI”.

Ông Abraham Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Diễn đàn GIFPP, đồng Chủ tịch Diễn đàn Mùa Thu Hà Nội 2025 kỳ vọng, sự kiện sẽ trở thành một Davos phương Đông - mang đậm bản sắc Việt Nam. Một nơi mà mỗi mùa thu, các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư, các nhà sáng lập doanh nghiệp và tổ chức quốc tế sẽ cùng trở lại Hà Nội để kết nối, hợp tác kinh tế và cùng nhau bàn về các giải pháp toàn cầu, trong tinh thần yêu thương, trách nhiệm và khai phóng.

Ban Tổ chức kỳ vọng thông qua Diễn đàn sẽ hình thành các sáng kiến hợp tác mới, các quỹ đầu tư chiến lược, mạng lưới startup xuyên quốc gia, thúc đẩy liên minh công - tư - trí tuệ trong các lĩnh vực mũi nhọn. Đặc biệt, chương trình “1 triệu Nhà sáng lập Việt Nam - một triệu quyển sách” và “Khởi nghiệp bình dân vì hòa bình và thịnh vượng” sẽ được chính thức công bố như một cam kết hành động mạnh mẽ từ Việt Nam gửi tới cộng đồng quốc tế.