Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia toàn cầu – Diễn đàn Mùa Thu – Hà Nội 2025

P.V

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN) phối hợp cùng Liên minh Kinh tế Toàn cầu 9S UNION, Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF), Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu Vì Hòa Bình và Thịnh Vượng (GIFPP), Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia (VNSIF) cùng nhiều tổ chức trong và ngoài nước, trân trọng công bố tổ chức “Diễn đàn Mùa Thu Hà Nội 2025”.

1-6940.jpg

Diễn đàn sẽ bao gồm nhiều hoạt động nổi bật: Hội nghị Thượng đỉnh Khởi nghiệp Quốc gia Toàn cầu; các phiên thảo luận chuyên đề về AI, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghiệp văn hóa – du lịch; Diễn đàn Liên minh CEO vì Hòa bình và Thịnh vượng; Hội nghị bàn tròn xúc tiến thương mại và đầu tư xuyên biên giới; Không gian triển lãm sáng tạo Hà Nội; Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, vinh danh Nhà sáng lập thương hiệu và giá trị toàn cầu; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật và Gala Dinner kết nối quốc tế.

Phát biểu tại Lễ công bố, TS. Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn đàn - cho biết, diễn đàn không chỉ là nơi khơi nguồn ý tưởng mà là nơi chuyển hóa ý tưởng thành hành động thực tế. Trong kỷ nguyên AI, khởi nghiệp không chỉ là con đường phát triển kinh tế mà còn là phương tiện để phụng sự dân tộc, đất nước, kiến tạo hòa bình, thúc đẩy công bằng và lan tỏa những giá trị tích cực, tốt đẹp trên thế giới.

Đây là cơ hội để thế hệ Việt Nam khẳng định vị thế trí tuệ, đạo đức và bản sắc dân tộc thông qua những thương hiệu toàn cầu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đồng Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston - nhấn mạnh: “Diễn đàn chính là nhịp cầu kết nối cộng đồng sáng tạo toàn cầu, là điểm hẹn để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà sáng lập cùng chung tay xây dựng một tương lai nhân bản hơn.

Hà Nội không chỉ là thủ đô chính trị, là thủ đô hoà bình và sáng tạo - nơi gieo mầm cho các sáng kiến toàn cầu được hình thành và lan tỏa thương hiệu và giá trị toàn cầu trong kỷ nguyên AI”.

Ông Abraham Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Diễn đàn GIFPP, đồng Chủ tịch Diễn đàn Mùa Thu Hà Nội 2025 kỳ vọng, sự kiện sẽ trở thành một Davos phương Đông - mang đậm bản sắc Việt Nam. Một nơi mà mỗi mùa thu, các nhà lãnh đạo, nhà đầu tư, các nhà sáng lập doanh nghiệp và tổ chức quốc tế sẽ cùng trở lại Hà Nội để kết nối, hợp tác kinh tế và cùng nhau bàn về các giải pháp toàn cầu, trong tinh thần yêu thương, trách nhiệm và khai phóng.

Ban Tổ chức kỳ vọng thông qua Diễn đàn sẽ hình thành các sáng kiến hợp tác mới, các quỹ đầu tư chiến lược, mạng lưới startup xuyên quốc gia, thúc đẩy liên minh công - tư - trí tuệ trong các lĩnh vực mũi nhọn. Đặc biệt, chương trình “1 triệu Nhà sáng lập Việt Nam - một triệu quyển sách” và “Khởi nghiệp bình dân vì hòa bình và thịnh vượng” sẽ được chính thức công bố như một cam kết hành động mạnh mẽ từ Việt Nam gửi tới cộng đồng quốc tế.

P.V
#Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia toàn cầu

Cùng chuyên mục