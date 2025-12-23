Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư khu công nghiệp gần 500ha ở Phú Thọ

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ đã chấp thuận cho Tập đoàn Amata, Thái Lan đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng với quy mô gần 500ha, mở thêm không gian phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư chất lượng cao cho địa phương.

Ngày 23/12, UBND tỉnh Phú Thọ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng cho Tập đoàn Amata (Thái Lan).

Theo quyết định, Khu công nghiệp Đoan Hùng được triển khai tại hai xã Đoan Hùng và Tây Cốc, quy mô hơn 475 ha, tổng vốn đầu tư trên 185 triệu USD. Amata là nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, hướng tới phát triển khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, ưu tiên công nghệ cao và các dự án thân thiện môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Tập đoàn Amata. Ảnh: Đức Hiền.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata - cho biết, việc đồng thời được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thể hiện sự đồng hành, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ. Theo bà Somhatai Panichewa, Amata hiện có 40 công ty con, phát triển 9 khu đô thị công nghiệp tích hợp với tổng diện tích trên 10.000 ha, thu hút hơn 1.400 khách hàng đa quốc gia, tạo việc làm cho khoảng 300.000 lao động mỗi năm.

Tại Việt Nam, Amata đã có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, đang triển khai các dự án trên diện tích hơn 2.500ha. Phú Thọ là địa phương thứ 5 trong cả nước được tập đoàn lựa chọn đầu tư, đánh dấu bước mở rộng mới của Amata tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Theo định hướng, Khu công nghiệp Đoan Hùng sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông nội khu, hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, khu dịch vụ, kho bãi và trạm xử lý nước thải tập trung. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển quan trọng, kết nối các khu công nghiệp của Phú Thọ với hành lang kinh tế Lào Cai - Phú Thọ - Hà Nội.

Phát biểu chúc mừng nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, đây mới là bước khởi đầu của dự án. Tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục, phấn đấu trong năm 2026 dự án có đất thương phẩm để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Tập đoàn Amata tập trung thu hút các ngành nghề mà Phú Thọ đang ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, điện - điện tử, bán dẫn, ô tô, xe máy và các dự án có giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện môi trường.

Theo đánh giá của tỉnh, Khu công nghiệp Đoan Hùng không chỉ tạo thêm quỹ đất công nghiệp quy mô lớn mà còn góp phần hình thành chuỗi liên kết các khu công nghiệp trong vùng, mở rộng không gian phát triển về phía Bắc sông Lô, tạo động lực mới cho tăng trưởng công nghiệp và thu hút đầu tư của Phú Thọ trong giai đoạn tới.

Khẳng định tỉnh luôn coi doanh nghiệp là “công dân của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tin tưởng Tập đoàn Amata sẽ triển khai dự án hiệu quả, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước đưa Khu công nghiệp Đoan Hùng trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.