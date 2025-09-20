Thành lập Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chỉ định nhân sự Ban Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất với tỉnh Trà Vinh, Bến Tre.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chỉ định nhân sự Ban Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long (sau hợp nhất) gồm 17 đồng chí; quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Thanh niên Công an tỉnh gồm 3 đồng chí.

Chỉ định Đại úy Cao Anh Khoa giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, Đại úy Thái Hoài An và Đại úy Nguyễn Quốc Toàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Vĩnh Long trao quyết định, chúc mừng Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Trí Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long chúc mừng và tin tưởng, thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Công an tỉnh. Tiếp tục xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc thành lập Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sau hợp nhất là bước ngoặt quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Công an tỉnh. Đây là tổ chức chính trị - xã hội của tuổi trẻ Công an Vĩnh Long, môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đại tá Nguyễn Thị Hải Yến đề nghị, Ban Thanh niên Công an tỉnh cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát định hướng của Tỉnh Đoàn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải thực sự là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác, chiến đấu, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.