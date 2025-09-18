Xây mới phòng học cho học sinh vùng khó

TPO - Ngày 18/9, Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Công ty TNHH Hoàng Hải tổ chức Lễ khánh thành phòng học mới tại điểm trường Ngù Mái, thuộc trường TH&THCS Hiền Lương (xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ).

Khánh thành phòng học mới tại điểm trường Ngù Mái



Công trình được doanh nghiệp hỗ trợ 300 triệu đồng, cùng sự đóng góp ngày công của đoàn viên thanh niên địa phương. Phòng học mới được xây dựng khang trang, an toàn với mong muốn mang đến cho thầy và trò nơi vùng cao điều kiện học tập tốt hơn, góp phần khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp cho học sinh vùng cao.

Tại buổi lễ, cô giáo Sa Thị Thời - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hiền Lương gửi lời cảm ơn doanh nghiệp, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã chung tay xây dựng công trình mang giá trị nhân văn to lớn.

Nhà tài trợ tặng quà các em học sinh.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến doanh nghiệp, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã quan tâm, hỗ trợ xây dựng phòng học mới cho học sinh điểm trường. Công trình là nguồn động viên to lớn để giúp thầy trò nhà trường tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập. Đây thực sự là món quà đầy ý nghĩa đối với thầy trò vùng cao chúng tôi”, cô Sa Thị Thời chia sẻ.

Sau phần nghi thức khánh thành, các đại biểu và nhà tài trợ đã trao tặng hơn 80 suất quà ý nghĩa cho học sinh, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng khó khăn.