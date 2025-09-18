Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Xây mới phòng học cho học sinh vùng khó

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 18/9, Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Công ty TNHH Hoàng Hải tổ chức Lễ khánh thành phòng học mới tại điểm trường Ngù Mái, thuộc trường TH&THCS Hiền Lương (xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ).

tp-2.jpg
Khánh thành phòng học mới tại điểm trường Ngù Mái

Công trình được doanh nghiệp hỗ trợ 300 triệu đồng, cùng sự đóng góp ngày công của đoàn viên thanh niên địa phương. Phòng học mới được xây dựng khang trang, an toàn với mong muốn mang đến cho thầy và trò nơi vùng cao điều kiện học tập tốt hơn, góp phần khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp cho học sinh vùng cao.

Tại buổi lễ, cô giáo Sa Thị Thời - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hiền Lương gửi lời cảm ơn doanh nghiệp, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã chung tay xây dựng công trình mang giá trị nhân văn to lớn.

tp-1.jpg
Nhà tài trợ tặng quà các em học sinh.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến doanh nghiệp, Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã quan tâm, hỗ trợ xây dựng phòng học mới cho học sinh điểm trường. Công trình là nguồn động viên to lớn để giúp thầy trò nhà trường tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập. Đây thực sự là món quà đầy ý nghĩa đối với thầy trò vùng cao chúng tôi”, cô Sa Thị Thời chia sẻ.

Sau phần nghi thức khánh thành, các đại biểu và nhà tài trợ đã trao tặng hơn 80 suất quà ý nghĩa cho học sinh, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng khó khăn.

Viết Hà
#khánh thành phòng học #điểm trường vùng cao Phú Thọ #phòng học mới #vươn lên trong học tập

Xem thêm

Cùng chuyên mục