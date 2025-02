Khánh thành 4 phòng học mới do MSB tài trợ tại điểm trường Pủng Bón, Nghệ An

Sau 4 tháng xây dựng, sáng ngày 27/2/2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) phối hợp cùng chính quyền huyện Tương Dương và xã Hữu Khuông - tỉnh Nghệ An, Phòng Giáo dục và đào tạo địa phương tổ chức lễ khánh thành 4 phòng học mới tại điểm trường Pủng Bón, thuộc Trường PTDTBT TH Hữu Khuông.

Với tổng kinh phí đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng, 4 phòng học kiên cố, đạt tiêu chuẩn hiện đã hoàn thành, đảm bảo cho giáo viên và các em học sinh có đủ điều kiện để tổ chức dạy và học an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, những phòng học mới này ngoài hỗ trợ giảm tải áp lực về thiếu thốn cơ sở vật chất tại xã Hữu Khuông, cũng góp phần đưa ngành giáo dục huyện Tương Dương từng bước đi lên.

Cùng với các lớp học mới, MSB cũng trao tặng trường 1 giếng khoan nhằm cung cấp nguồn nước sinh hoạt tiện lợi và bạt dù che mưa nắng cho thầy trò nhà trường trong các hoạt động sinh hoạt chung.

"Với vị thế là ngân hàng tiên phong theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, những năm gần đây, MSB có nhiều hoạt động an sinh xã hội đồng hành cùng mảng giáo dục, như đầu tư xây dựng phòng học, bếp ăn, tặng thiết bị nhà bếp, thiết bị học tập…tại nhiều trường học trên địa bàn toàn quốc, giúp các em học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn, từ đó có thêm động lực phát triển tri thức, vươn lên xây dựng một cuộc sống tốt đẹp", ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Tổng Giám đốc MSB chia sẻ.

Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, MSB tin tưởng rằng những cơ sở vật chất mới, khang trang, sạch đẹp hơn sẽ khích lệ, động viên các em phát huy tinh thần học tập của vùng đất nổi tiếng hiếu học để trở thành công dân có ích, chung tay đưa quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Cũng tại sự kiện, MSB dành tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực giúp các em vượt khó, giữ vững niềm tin trên hành trình khám phá tri thức.

Việc khánh thành và bàn giao công trình 4 phòng học thuộc điểm trường Pủng Bón, Nghệ An góp phần nối dài những hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa do MSB phối hợp cùng các địa phương trên cả nước thực hiện trong suốt thời gian qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội của MSB đối với cộng đồng, đặc biệt là ngành giáo dục, hướng tới mục tiêu chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp, thúc đẩy cuộc sống người dân thịnh vượng hơn.

Trong năm 2025, MSB tiếp tục tập trung cho định hướng phát triển bền vững. Ngân hàng cổ vũ lối sống quan tâm nhằm thúc đẩy yếu tố “môi trường” và “xã hội” trong tiêu chuẩn ESG. Từ định hướng này, MSB dự kiến tiếp tục tài trợ nâng cấp 8 phòng học, xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh, giáo viên tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế với mức đầu tư dự kiến khoảng 2,3 tỷ đồng.

Về hành trình thiện nguyện của ngân hàng, hồi tháng 9/2024, MSB cùng Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường PTDTBT THCS Huy Giáp - công trình được xây dựng từ nguồn tài trợ 2 tỷ đồng của ngân hàng. Hoạt động này nhằm tạo môi trường học tập an toàn, khang trang, hiệu quả cho các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ chinh phục con chữ, đồng thời góp phần thúc đẩy sự đổi mới trong công tác giáo dục tại địa phương.

Giữ vai trò là tổ chức trong ngành “xương sống” của nền kinh tế, bên cạnh giáo dục, MSB cũng đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa ở nhiều lĩnh vực khác nhằm nối dài hành trình nhân văn. Tiêu biểu, ngày 05/10/2024 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, MSB đã trao tặng 10 tỷ đồng nhằm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước. Ngày 10/9/2024, chia sẻ với những tổn thất của người dân các tỉnh miền Bắc sau cơn bão Yagi, MSB đã ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cuối năm 2023, MSB ủng hộ xây dựng 22 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Bảo Lâm. Những nghĩa cử này, bên cạnh việc đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai và từng bước thay đổi cuộc sống như truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, cũng thể hiện sự tích cực, chủ động của ngân hàng với những chương trình mục tiêu quốc gia.