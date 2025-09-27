Hậu phương ‘áo xanh’ của chàng cảnh sát Thạch Ra Đa

TPO - Đó là hành trình vun đắp tổ ấm của nữ cán bộ Đoàn Thạch Thị Diễm Kiều và chàng Cảnh sát giao thông Thạch Ra Đa – một câu chuyện tình yêu giản dị mà bền bỉ, được viết nên bởi lý tưởng tuổi trẻ, sự kiên trì, niềm tin son sắt vào hai chữ "gia đình".

Từ ghế nhà trường đến “tổ ấm”

Mối duyên của chị Diễm Kiều và anh Ra Đa nảy mầm từ những năm tháng dưới mái trường trung học phổ thông. Tình cảm ban đầu là những lời động viên, cùng nhau cố gắng học tập, nhưng sâu thẳm trong trái tim hai người trẻ Khmer đã sớm nuôi dưỡng một mối quan hệ gắn bó lâu dài.

Ngưỡng cửa đại học mở ra, mỗi người theo đuổi ước mơ nghề nghiệp riêng. Anh chọn màu áo xanh của trường Cảnh sát, chị chọn tà áo dài, theo đuổi ước mơ làm cô giáo. Tuy mỗi người một phương trời, nhưng khoảng cách không làm tình cảm của họ phai nhạt.

Chị Diễm Kiều chia sẻ, những năm ấy, cả hai luôn giữ niềm tin sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ, lý tưởng, cùng nhau viết nên một hành trình yêu thương và tử tế. Tuy thời điểm đó có rất nhiều khó khăn trong học tập, sinh hoạt nhưng chúng tôi vẫn luôn chia sẻ, hỏi thăm qua những cuộc gọi, những dòng tin nhắn.

Sau khi tốt nghiệp, chị Kiều có hai năm công tác trong ngành giáo dục tại huyện Cầu Kè trước khi chuyển về Tỉnh Đoàn Trà Vinh (cũ), còn anh Ra Đa nhận nhiệm vụ tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Cầu Ngang (cũ). Dù bận rộn, anh chị vẫn luôn cố gắng dành cho nhau sự quan tâm chân thành nhất.

“Tình yêu của chúng tôi không được vun đắp bằng điều lớn lao, mà bằng sự đồng điệu trong lối sống giản dị, trách nhiệm với công việc, và hơn hết là sự thủy chung, tận tụy với nhau. Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, có những lúc công việc quá tải, áp lực khiến chúng tôi từng bất đồng, mỏi mệt. Nhưng bằng tình thương, chúng tôi đã học cách thấu hiểu, nhường nhịn, và cùng nhau vượt qua”, chị Thạch Diễm Kiều.

Năm 2019, một đám cưới ấm áp được tổ chức với nhiều sự chúc phúc của hai bên gia đình, anh chị về chung một nhà, mở ra chương mới mang tên “gia đình”.

Gia đình vợ chồng anh chị Thạch Ra Đa và Thạch Thị Diễm Kiều. Ảnh: NVCC

Thử thách mang tên “khoảng cách” và “trách nhiệm”

Chị Diễm Kiều kể, những ngày đầu cuộc sống hôn nhân chẳng thật dễ dàng khi thu nhập công chức khiêm tốn, thời gian dành cho nhau cũng eo hẹp.

Chị Kiều bận rộn với các hoạt động, phong trào của công tác Đoàn, còn anh Ra Đa thường xuyên phải trực đêm, tuần tra, xử lý công việc đột xuất, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết. Có những tuần, họ không gặp nhau dù chỉ một ngày; có những ngày, chỉ gặp nhau trong vội vàng của bữa cơm tối hoặc cái nắm tay nhẹ giữa đêm khuya. Tuy nhiên, những ngày thiếu thốn và áp lực ấy lại giúp cặp đôi hiểu và thương nhau nhiều hơn.

Họ học cách chia sẻ từ những điều nhỏ nhất, động viên nhau trong công việc và không một lời trách móc. Đặc biệt, vào những tháng đầu năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Kiều mang thai đứa con đầu lòng cũng là lúc anh Ra Đa phải tham gia tuyến đầu chống dịch. Dù lo lắng, chị vẫn luôn là hậu phương vững chắc, trong khi anh không một ngày quên gọi điện về hỏi han, động viên vợ.

Khoảng cách địa lý cũng là một phép thử lớn đối với gia đình trẻ. Từ những ngày đầu chị công tác ở huyện Cầu Kè, anh ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (cũ), cách nhau hơn 40km, cho đến hiện tại, khi chị làm việc tại Tỉnh đoàn còn anh đang học tập tại Cần Thơ (cách gần 80km), họ vẫn luôn giữ được ngọn lửa tình yêu.

Chị Kiều chia sẻ: “Khoảng cách không đáng sợ, điều đáng sợ là chúng ta ngừng cố gắng vì nhau. May mắn là chúng tôi chưa từng như vậy”. Mỗi tuần, dù bận rộn, anh vẫn cố gắng chạy xe về nhà thăm vợ con. Những cuộc gọi video đầy ắp tiếng cười của cậu con trai chính là sợi dây gắn kết bền chặt nhất.

Trái ngọt cho tình yêu

Niềm hạnh phúc của anh chị được nhân lên khi cậu con trai nhỏ chào đời. Cậu bé nay đã hơn ba tuổi rưỡi, hoạt bát, lanh lợi và là trung tâm của mọi yêu thương. Dù bận rộn, anh chị vẫn luôn dành thời gian bên con.

Chị Kiều dùng thế mạnh công tác Đoàn để tổ chức các trò chơi sáng tạo, còn anh Đa một chiến sĩ Công an nhân dân, dạy con về sự kỷ luật, lòng dũng cảm. Bữa cơm tối luôn là khoảnh khắc ấm áp nhất, khi cả nhà quây quần chia sẻ những câu chuyện trong ngày.

“Tôi nhớ mãi khoảnh khắc anh nói từ giây phút bế con trên tay, anh biết mình phải cố gắng hơn nữa – không chỉ là một người chồng, mà còn là người cha, điểm tựa của cả gia đình”, chị Kiều nói.

Sự nỗ lực của họ không chỉ vun đắp cho hạnh phúc gia đình mà còn được ghi nhận trong công việc. Chị Kiều 2 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở (2023, 2024), được Trung ương Đoàn tuyên dương là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2025.

Anh Ra Đa cũng ghi dấu ấn với 5 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Cậu con trai nhỏ cũng mang về niềm vui cho ba mẹ với giấy khen Bé chăm - Bé ngoan của Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc.

Anh Thạch Ra Đa và con trai Thạch Đình Khoa. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về bí quyết "giữ lửa" hôn nhân, chị Kiều mỉm cười chia sẻ những điều giản dị mà sâu sắc. Đó là luôn giao tiếp để thấu hiểu, là tôn trọng và cảm thông cho công việc của nhau. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa tình yêu và kỷ luật khi dạy con, là kế hoạch tài chính khoa học và đặc biệt, không bao giờ quên dành thời gian riêng tư cho nhau để hâm nóng tình cảm.

Câu chuyện của gia đình anh Thạch Ra Đa và chị Thạch Thị Diễm Kiều là một minh chứng rằng, hạnh phúc không nằm ở vật chất đủ đầy, mà ở sự sẻ chia, đồng lòng và yêu thương chân thành. Họ đã chứng minh rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần có sự thấu hiểu và đồng hành từ trái tim, gia đình chính là tài sản vô giá và là bến đỗ bình yên nhất.