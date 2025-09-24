Kiên trì vượt nghịch cảnh, viết tiếp những ước mơ

TPO - Hậu luôn tin rằng, số phận có thể thay đổi từng bước nhỏ, dù chỉ một phần trăm mỗi ngày. Và rồi một ngày, em sẽ tự hào vì đã dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy Lịch sử, cũng là ước mơ còn dang dở của mẹ.

Đó là câu chuyện của bạn Lê Thị Hậu - sinh viên Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ tại Lễ trao học bổng “Vững tương lai” năm học 2024 - 2025, do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội SVVN phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, chiều 24/9.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình.

Tiếp thêm động lực, chinh phục thử thách

Năm học 2024 - 2025 vừa qua, chương trình đã xét chọn và trao tặng 715 suất học bổng cho những tấm gương xuất sắc nỗ lực vươn lên vượt qua nghịch cảnh, với tổng trị giá 6,4 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN khẳng định, trong tầm nhìn dài hạn đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên chính là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quyết định trong việc hiện thực hóa khát vọng đó.

Theo anh Triết, học bổng “Vững tương lai” ra đời từ năm 2023 chính là sự hưởng ứng thiết thực, là bước đi cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước thành hành động đồng hành cùng học sinh, sinh viên.

"715 bạn học sinh, sinh viên nhận học bổng là những tấm gương đặc biệt xuất sắc. Đó là những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, là câu chuyện về những nghị lực chống chọi với nhiều hoàn cảnh khó khăn với mong muốn đổi đời, vươn lên gánh vác tương lai của cả gia đình", anh Triết nói.

Học bổng “Vững tương lai” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính kịp thời, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Từ nguồn hỗ trợ học bổng, anh Triết hy vọng các bạn học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão, biến tri thức thành sức mạnh, biến khó khăn thành động lực, không ngừng rèn luyện, sáng tạo và cống hiến, luôn vững niềm tin, nghị lực và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam để vững vàng tiến bước, chinh phục những ước mơ của mình.

"Tôi mong các bạn tiếp tục phấn đấu rèn luyện, chinh phục thử thách về mặt tri thức để xứng đáng với giá trị của học bổng, với sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô. Các bạn hãy sử dụng học bổng này một cách hiệu quả nhất, nâng cao kiến thức để làm lợi cho bản thân, gia đình, xã hội và lan toả học bổng này tới nhiều cá nhân khác", anh Triết nói.

Vươn nghịch cảnh, chinh phục ước mơ

Trong những năm tháng tuổi trẻ, có những hành trình tưởng như gập ghềnh đến mức khó lòng bước tiếp, nhưng chính nghị lực và khát vọng đã giúp các em đi qua, để lại những câu chuyện khiến người nghe xúc động và nể phục.

Bạn Lê Thị Hậu - sinh viên Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đêm nào cũng tự nhắc mình đi ngủ trước 11 giờ, sáng tinh mơ đã dậy để kịp phục vụ ở quán nước. Gần kỳ thi, Hậu gác lại công việc, dành trọn tâm trí cho sách vở. Nguồn sức mạnh của em chính là người mẹ đang ngày ngày sống chung với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thở nhờ bình oxy, nhưng vẫn cố nấu một nồi cháo từ sớm để con có cái ăn cả ngày.

Giữa căn nhà nhỏ, hai mẹ con nương tựa vào nhau: Mẹ là điểm tựa cho con, con lại nỗ lực để mẹ có thêm niềm tin mà sống tiếp. Hậu luôn tin rằng, số phận có thể thay đổi bằng từng bước nhỏ, dù chỉ một phần trăm mỗi ngày. Và rồi một ngày, em sẽ tự hào vì đã dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy Lịch sử, cũng là ước mơ còn dang dở của mẹ.

Khác với Hậu, bạn Đinh Quang Hiệp - sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội lại mang ký ức không thể nào quên về tai nạn năm 2017. Khi ấy em còn quá nhỏ, tưởng như phải dừng lại hành trình học tập. Những cuộc phẫu thuật nối tiếp, những di chứng nặng nề để lại trên cơ thể, cộng thêm cảnh gia đình khó khăn, mẹ thường xuyên đau ốm, bố đi làm xa bấp bênh.

Nhưng Hiệp coi khoảng thời gian nằm viện là một quãng nghỉ, để rồi trở lại trường lớp bằng quyết tâm bền bỉ. Hiệp đã đạt thành tích đáng nể khi giải Nhất tổ hợp A00, giải Nhất môn Toán, giải Nhì môn Vật lý, giải Nhì môn Hóa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; nhiều năm liền là học sinh giỏi...

Còn với bạn Trần Xuân Nam, nam sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, lại hiện lên với hình ảnh của một học sinh “3 tốt”, luôn đặt mục tiêu rõ ràng và rèn kỷ luật cho bản thân. Nam thường học nhóm qua các nền tảng trực tuyến, lấy tinh thần hăng say của bạn bè làm động lực để mình thêm cố gắng.

Mẹ không biết chữ, mọi giấy tờ trong nhà đều do bố lo, nhưng Nam hiểu rất rõ, con đường học tập của em hôm nay là sự tiếp nối giấc mơ của bố mẹ. Và chính vì vậy, em khao khát trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin, để vừa thực hiện ước mơ của bản thân, vừa mang lại niềm tự hào cho gia đình.