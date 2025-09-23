Rèn kỹ năng cho thủ lĩnh thanh niên toàn quân

TPO - Chiều 23/9, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với nhà trường tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2025, với sự tham gia của 98 học viên là cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên các cấp được đẩy mạnh thực hiện và làm tốt.

Lớp bồi dưỡng, tập huấn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 23/9.

Sau khi các lớp tổ chức xong bồi dưỡng, tập huấn hằng năm đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tham mưu tổ chức tốt thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, với nhiều mô hình tiêu biểu, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được triển khai rộng khắp.

Qua đó trực tiếp xây dựng các tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên không ngừng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Theo Đại tá Trần Hữu Dũng, chương trình bồi dưỡng, tập huấn năm nay diễn ra từ ngày 22/9 đến 22/10, gồm 14 chuyên đề và 9 hoạt động bổ trợ thực tiễn thiết thực.

“Đặc biệt, Ban tổ chức chỉ đạo tăng cường các chuyên đề truyền đạt về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi, giao lưu, tham quan các mô hình thanh niên tiêu biểu tại các đơn vị, tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; tổ chức tọa đàm thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII”, Đại tá Trần Hữu Dũng nói.

Để chương trình đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Trần Hữu Dũng đề nghị đội ngũ giảng viên, báo cáo viên truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp lý luận với thực tiễn, tăng nội dung kỹ năng, gắn sát yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên đang đặt ra trong Quân đội hiện nay.

Đối với các học viên, cần nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm; nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo; chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Sau lớp bồi dưỡng, vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng vào đơn vị, trở thành hạt nhân nòng cốt thúc đẩy hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở phát triển.

Thường xuyên tiên phong, quyết thắng trong các lĩnh vực như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kỷ luật, xây dựng chính quy; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế, gìn giữ hòa bình; lao động, sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Các học viên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, sáng 23/9.

Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cũng lưu ý, lớp bồi dưỡng, tập huấn phải luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của Trường Sĩ quan Chính trị; bảo đảm an toàn tuyệt đối; tránh tư tưởng vô ý thức về tổ chức kỷ luật.

Là nữ học viên duy nhất tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn lần này, Trung úy Đinh Ngọc Châm (Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng sản xuất thuốc đông y, Viện Y học cổ truyền Quân đội), cho biết đây là cơ hội để chị trau dồi kiến thức, kỹ năng và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

“Tôi mong muốn được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động Đoàn phù hợp với đặc thù đơn vị y tế Quân đội. Đồng thời có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các thủ lĩnh thanh niên ở các đơn vị khác nhau. Tôi tin rằng sau khóa học, chúng tôi sẽ vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và Quân đội”, Trung úy Châm nói.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao đổi với các học viên về dự Lớp bồi dưỡng, tập huấn.