Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hội, đoàn thanh niên trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã chỉ đạo việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hội, đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức phiên trọng thể.

Tại đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học trình bày báo cáo tại đại hội. Ảnh: Như Ý.



Báo cáo nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng bảo đảm sự kế thừa, phát huy sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Thái Học cho biết, sau khi có quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Chấp hành đã khẩn trương thành lập, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ; chỉ định nhân sự lãnh đạo các tổ chức đảng và các cơ quan trực thuộc.

Ban Chấp hành cũng xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, mối quan hệ công tác, nguyên tắc làm việc; đồng thời xác định các trọng tâm công tác và có chủ đề phù hợp tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và người đứng đầu gắn với nhiệm vụ được giao.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Như Ý.



Về một số ưu điểm, ông Nguyễn Thái Học cho biết, Ban Chấp hành tập trung đổi mới nội dung, phương thức trong công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, Ban Chấp hành đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của tập thể đi đôi với đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các hội quần chúng và các cơ quan báo chí. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được quan tâm, chú trọng; công tác dân vận được tăng cường, công tác giám sát và phản biện xã hội được phát huy.

Ban Chấp hành cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hội, đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành tập trung quan tâm công tác lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Chỉ đạo, tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể sau khi sắp xếp tổ chức theo mô hình mới; phát huy vai trò, sở trường, thế mạnh của đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm công tác đảng, công tác vận động quần chúng từ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các tổ chức hội quần chúng.

"Đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, lý luận cao, trưởng thành qua thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm “cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy”, yên tâm công tác, cống hiến, tin tưởng vào chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước", ông Học nói.

