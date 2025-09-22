Chủ đề văn kiện Đại hội XIV thể hiện khát vọng, ý chí, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân

TPO - Đề cập nội dung góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, các ý kiến thống nhất đánh giá chủ đề văn kiện đã thể hiện khát vọng, ý chí, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân.

Sáng 22/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiến hành phiên trù bị.

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã triển khai thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: thảo luận, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chính trị. Qua tổng hợp, các ý kiến góp ý thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc và trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học. Ảnh: Như Ý.



Theo ông Nguyễn Thái Học, hầu hết các ý kiến thống nhất đánh giá văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, bảo đảm tính khái quát và cụ thể, phản ánh toàn diện thành tựu, kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực, các mặt công tác. Bố cục văn kiện hợp lý, văn phong chính luận, ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là cơ sở để tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Đề cập nội dung góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Thái Học cho biết, các ý kiến thống nhất đánh giá chủ đề văn kiện đã thể hiện khát vọng, ý chí, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị diễn đạt ngắn gọn, súc tích, tăng sức hiệu triệu hơn; bổ sung cụm từ "toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta" để nhấn mạnh tính toàn diện; làm nổi bật tinh thần "tự lực, tự cường"; bổ sung thêm cụm từ "Trách nhiệm" vào phương châm Đại hội để khẳng định quyết tâm hành động.

Về quan điểm, mục tiêu phát triển, các ý kiến đồng tình với các mục tiêu đã nêu, đồng thời đề nghị nhấn mạnh dự báo tình hình thế giới, nhận diện thách thức mới như trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, nguy cơ tụt hậu. Cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; pháp luật là công cụ điều hành, kiểm soát và kiến tạo phát triển; đề cao vai trò trung tâm của giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Về định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, nhiều ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển văn hóa, con người; xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; quản lý, bảo vệ tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng - an ninh...

Với dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, các ý kiến đánh giá đây là văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, khẳng định 40 năm đổi mới là chặng đường lịch sử quan trọng, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, từ nước nghèo, kém phát triển trở thành quốc gia thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế, uy tín quốc tế không ngừng nâng cao.

Các ý kiến nhìn nhận, báo cáo phản ánh những thành tựu nổi bật về tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu, mở rộng quan hệ đối ngoại; thành tựu về văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thành tựu quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét đánh giá trong mối tương quan với các nước trong khu vực và các nước có điều kiện phát triển tương đồng để thấy rõ yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển đối với nước ta và tăng tính thuyết phục của Báo cáo.

Về định hướng giai đoạn tới, các ý kiến góp ý, cần phân tích làm sâu sắc hơn 5 trục đột phá chính: hoàn thiện thể chế; phát triển giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Với dự thảo báo cáo 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, các ý kiến thống nhất đánh giá công tác quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Hầu hết các ý kiến góp ý, nhất trí chưa sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng vào thời điểm thích hợp.