Kết hợp kiểm tra, giám sát của Đảng và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

TPO - Đại biểu Nguyễn Thị Kim Oanh (Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) đề xuất, thay vì để các cơ chế giám sát hoạt động độc lập, cần kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, nhằm tăng cường hiệu quả, đưa công tác giám sát đi vào thực chất và gần dân hơn.

Chiều 22/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chia tổ thảo luận, góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu đề dẫn tại tổ thảo luận số 2. Ảnh: Xuân Tùng.

Làm rõ hơn vai trò định hướng báo chí, tiêu chí cán bộ trong kỷ nguyên số

Tại tổ thảo luận số 2, đại biểu Trần Thái Sơn (Đảng bộ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) đề nghị làm nổi bật hơn nữa vai trò chủ động, đổi mới của Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Trung ương, trước những thách thức mới, như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đặc biệt là vấn đề đấu tranh chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Đại biểu Sơn bày tỏ, trong bối cảnh thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận của Đảng thông qua hệ thống báo chí là vô cùng quan trọng. Đại biểu Sơn đề xuất, bổ sung thêm nhận định về vai trò định hướng của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đối với các cơ quan báo chí, trong việc truyền tải thông tin chính thống, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Đi sâu vào công tác xây dựng Đảng, đại biểu Trần Thái Sơn cho rằng cần vượt qua những đánh giá chung chung để đi vào những tiêu chí cụ thể, đo lường được. Báo cáo cần làm rõ hơn về các tiêu chí, kết quả cụ thể trong việc xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh theo tiêu chí mới. Đồng thời, cần bổ sung các tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với kỷ nguyên số và những yêu cầu mới của hoạt động đoàn thể.

Kết hợp kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận

Đi sâu vào công tác xây dựng Đảng, đại biểu Nguyễn Thị Kim Oanh (Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất cụ thể, thiết thực. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định sinh hoạt định kỳ và nâng cao nội dung sinh hoạt chuyên đề, cần có có thêm những đổi mới trong phương thức tổ chức sinh hoạt.

Trong đó, cần nghiên cứu việc thay đổi, lựa chọn địa điểm ý nghĩa để sinh hoạt thay vì chỉ bó hẹp trong hội trường; phối hợp giữa các chi bộ trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và giúp nhau giải quyết vấn đề liên ngành; xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Oanh phát biểu thảo luận tại tổ số 2. Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu Oanh cũng đề xuất, trong công tác kiểm tra, giám sát, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ. Sự phối hợp này không nên dừng lại ở văn bản mang tính nguyên tắc mà cần triển khai từ khâu xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra giám sát, phản biện… đến chia sẻ thông tin, kết quả.

Đại biểu Oanh bày tỏ: Đây là một mối quan hệ hai chiều. Có thể qua giám sát, phản biện của MTTQ, chúng ta phát hiện ra những vấn đề cần chuyển sang để kiểm tra, giám sát của Đảng hoặc ngược lại. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một mạng lưới giám sát toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp, giúp phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Xây dựng nền tảng dữ liệu chung

Một số đại biểu tại tổ thảo luận bày tỏ những trăn trở đối với chuyển đổi số và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số.

Đại biểu Nguyễn Trọng Đàm – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nêu, do đặc thù, phần lớn công việc của hội vẫn đang được thực hiện "rất thủ công", hàm lượng ứng dụng công nghệ còn thấp. Ông Đàm mong muốn có các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho chi bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu, quy định công tác.

Nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất đã được đại biểu chia sẻ tại thảo luận tổ. Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Oanh (Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) nhấn mạnh, việc đầu tư cho chuyển đổi số phải toàn diện, không chỉ là phần mềm mà còn là đầu tư về con người và về cơ sở vật chất. Bởi, nếu năng lực cán bộ không đáp ứng hoặc hạ tầng cơ sở không đảm bảo, các phần mềm hiện đại cũng không thể phát huy hiệu quả.

Đại biểu Phạm Thị Hương Giang (Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) cũng cho rằng, việc thiếu một hệ thống số hóa đồng bộ đang tạo ra áp lực lớn cho các đơn vị.

Đại biểu Giang phân tích, bản chất của tình trạng này là do chưa xây dựng được một cơ sở dữ liệu dùng chung và một quy trình chuẩn liên thông trong toàn khối.

Do đó, các đại biểu đề xuất Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sớm xây dựng một nền tảng dữ liệu chung. Đây không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn là công cụ để liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ban chung, các ban chuyên môn đặc thù và cả các ban chuyên môn của Đảng ủy.

Khi đó, thay vì nhiều đơn vị cùng làm một báo cáo, chỉ cần truy xuất từ hệ thống chung, giúp giảm tải công việc hành chính, để cán bộ có thêm thời gian tập trung cho các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị.