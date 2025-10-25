50 đôi thanh niên công nhân rạng rỡ trong lễ cưới tập thể tại TPHCM

TPO - Trong niềm vui mừng của ngày trọng đại, anh Hồ Láng Sứng bộc bạch: “Chúng tôi may mắn được chọn tham gia chương trình và có được một lễ cưới đúng nghĩa hôm nay. Chúng tôi không chỉ nhận được sự chúc phúc của người thân, bạn bè mà còn đến từ các lãnh đạo và nhà hảo tâm”.

Lễ cưới tập thể năm 2025 dành tặng 50 đôi uyên ương là thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn, do Thành Đoàn phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức đã diễn ra trưa 24/10.

Các đôi trẻ hạnh phúc trong lễ cưới tại nhà hàng tiệc cưới. Ảnh: Ngô Tùng

50 đôi uyên ương có được lễ cưới trọn vẹn trong chương trình Lễ cưới tập thể.

Là một trong 50 đôi uyên ương trong lễ cưới, anh Hồ Láng Sứng và chị Trương Thị Trúng (ngụ phường Linh Xuân) bày tỏ niềm hạnh phúc, xúc động khi chính thức có một lễ cưới trang trọng, ấm cúng đúng nghĩa sau nhiều năm thành đôi.

Anh Sứng cho biết, hai vợ chồng đều là những người xa quê vào TPHCM mưu sinh, lập nghiệp. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên không cho phép hai người thực hiện ước mơ tổ chức lễ cưới với đầy đủ họ hàng cùng bạn bè hai bên. “Chúng tôi may mắn được chọn tham gia chương trình và có được một lễ cưới đúng nghĩa hôm nay. Không chỉ nhận được sự chúc phúc của người thân và bạn bè, chúng tôi còn nhận được sự quan tâm, chúc phúc lãnh đạo và các nhà hảo tâm”, anh Sứng chia sẻ.

Hiện nay gia đình anh Sứng sinh sống trong căn phòng trọ nhỏ tại khu lưu trú công nhân.

Các đôi cô dâu chú rể thực hiện nghi thức cắt bánh, rót rượu mừng trong lễ cưới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến 50 đôi uyên ương. Bà nhìn nhận, lễ cưới tập thể đã được duy trì, phát triển trong 15 năm qua, mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Lễ cưới tập thể không chỉ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các đôi uyên ương mà còn là khởi đầu cho hành trình vun đắp yêu thương và trách nhiệm để cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. “Lãnh đạo thành phố mong các bạn sẽ luôn yêu thương, trân trọng và cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”, bà Hạnh bày tỏ.

Bà Hạnh cũng đề nghị Thành Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố tiếp tục duy trì và đầu tư hơn nữa về nội dung và hình thức tổ chức trong những năm tiếp theo, góp phần lưu lại kỷ niệm thật đẹp cho mỗi cặp đôi.

Lãnh đạo TPHCM và các đơn vị chúc mừng các đôi uyên ương.

Ca sĩ Duyên Quỳnh hát mừng ngày hạnh phúc của 50 đôi.

Theo anh Lê Hoàng Minh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM - Trưởng Ban tổ chức chương trình Lễ cưới tập thể, lễ cưới tập thể được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, tạo động lực cho thanh niên công nhân vươn lên trong cuộc sống, đồng thời kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Sáng cùng ngày (24/10), trong khuôn khổ chương trình lễ cưới, 50 đôi cô dâu chú rể có dịp tham quan, trải nghiệm trên tuyến buýt sông Sài Gòn và tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), trước khi chính thức thực hiện các nghi thức lễ cưới truyền thống.

Toàn cảnh chương trình Lễ cưới tập thể năm 2025.