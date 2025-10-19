50 đôi công nhân ở TPHCM di chuyển bằng metro, buýt đường sông trong lễ cưới tập thể

TPO - Trong chương trình Lễ cưới tập thể năm nay, 50 đôi cô dâu chú rể có dịp tham gia hoạt động diễu hành bằng các phương tiện thân thiện (gồm xe điện, buýt đường sông, metro), trước khi di chuyển về Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Claris Palace để chính thức tiến hành các nghi thức của lễ cưới truyền thống.

Ngày 19/10, tin từ Thành Đoàn TPHCM cho biết, chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 24/10 tới tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch tổ chức lễ cưới, từ rạng sáng, các đôi cô dâu chú rể tập trung tại trụ sở Thành Đoàn TPHCM (1 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) để trang điểm và chuẩn bị trang phục.

Sau đó, các đôi uyên ương cùng tham gia Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tiếp đó, 50 đôi cô dâu chú rể có dịp tham gia hoạt động diễu hành bằng các phương tiện thân thiện (gồm xe điện, buýt đường sông, metro), trước khi di chuyển về Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Claris Palace để chính thức tiến hành các nghi thức của lễ cưới truyền thống.

Các đôi cô dâu chú rể hân hoan trong hoạt động diễu hành của Lễ cưới tập thể năm 2023. Ảnh: Ngô Tùng

Lễ cưới tại trung tâm tiệc cưới có sự tham dự và phát biểu chúc mừng của lãnh đạo TPHCM; chiếu phóng sự về Lễ cưới tập thể năm 2025 và hành trình 15 năm chương trình Lễ cưới tập thể. Các cặp đôi sau đó thực hiện nghi thức cưới gồm có cắt bánh, rót rượu, trồng cây.

Đại diện lãnh đạo thành phố và Ban tổ chức cũng sẽ trao tặng quà cưới đến các đôi.

Tham gia chương trình lễ cưới, các cặp đôi được xét duyệt sẽ nhận hỗ trợ trang phục cưới, bộ ảnh cưới, hình cổng; được trang điểm, quay phim, chụp ảnh. Các đôi cũng nhận bánh cưới, nhẫn cưới và các quà tặng khác từ các đơn vị đồng hành, tài trợ. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng thực hiện hoạt động tư vấn tâm lý, kỹ năng, chăm sóc sức khỏe gia đình và chương trình “Hành trình hạnh phúc” (dự kiến tại tỉnh An Giang vào tháng 11) dành tặng các đôi uyên ương.

Chương trình Lễ cưới tập thể là một hoạt động thường niên được Thành Đoàn TPHCM duy trì tổ chức nhiều năm qua, nhằm phát huy nếp sống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tuyên truyền trong thanh niên công nhân, viên chức thành phố về ý nghĩa thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, lễ hội. Hoạt động cũng thể hiện vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM trong việc quan tâm, chăm lo đời sống của người lao động, đặc biệt là thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới trọn vẹn.

Chương trình năm nay diễn ra trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025), 43 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TPHCM (15/10/1982-15/10/2025) và 19 năm Ngày thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố (15/11/2006-15/11/2025).