Sinh viên sáng tạo thiệp cưới hiệu ứng 3D độc lạ

TPO - Thay vì sử dụng thiệp giấy truyền thống, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Cần Thơ đã có ý tưởng và tạo ra thiệp cưới công nghệ số, qua quét QR bằng điện thoại thông minh, khách mời được trải nghiệm hiệu ứng 3D, video và âm thanh.

Thiệp cưới thời 4.0

Trong một sự kiện lớn của đời người như đám cưới, nhiều gia đình không ngần ngại chi khoản tiền lớn để có tấm thiệp sang trọng, đẹp mắt gửi khách. Với thiệp mời bằng giấy, khách chỉ quan tâm xem ngày, giờ, địa điểm tổ chức sự kiện, với khách mời xa thường sẽ chụp lại giấy mời gửi đi. Từ đó, nhóm 5 sinh viên ngành Thiết kế mỹ thuật số, Đại học FPT Cần Thơ đã cho ra mắt thiệp mời công nghệ số (nhóm DreamAR). Thiệp tích hợp thực tế ảo (AR) tăng tương tác cho lời mời online. Mục tiêu của nhóm sinh viên nhằm tạo ra một sản phẩm không chỉ đẹp về thẩm mỹ, còn đậm dấu ấn công nghệ, tăng tương tác và thân thiện với môi trường.

Bạn Văn Châu Linh - Trưởng nhóm DreamAR (giữa) cùng các thành viên.

Trưởng nhóm Văn Châu Linh cho biết, thay vì một tấm giấy đơn thuần, khách mời sẽ nhận được một mã QR. Chỉ với thao tác quét đơn giản bằng điện thoại thông minh, một thế giới sống động mở ra. Điểm nhấn công nghệ cốt lõi là Thực tế tăng cường (AR - Augmented Reality), cho phép các yếu tố ảo tương tác với môi trường thật.

Một tấm thiệp mời chủ đề “Mùa xuân vùng cao”, nhóm đã thiết kế theo phong cách khảm xà cừ tinh xảo, kèm bản nhạc núi rừng Tây Bắc, hiệu ứng tuyết rơi, mây bay, ánh sáng lấp lánh. Khách mời có thể chụp ảnh, quay video check-in với phông nền của tấm thiệp mời và chia sẻ lên mạng xã hội. Đặc biệt, chủ sự kiện có thể quay một đoạn video gửi lời mời tới từng vị khách. Nhờ đó, những vị khách ở xa vẫn nhận được lời mời trọn vẹn, chỉn chu và cảm nhận được sự trân trọng từ người mời.

Không chỉ dừng lại ở hiệu ứng thị giác, mỗi mã QR còn là một cổng thông tin đa tiện ích, tích hợp như bản đồ chỉ dẫn đường tới nơi diễn ra sự kiện, gửi lời nhắn chúc mừng, tài khoản của chủ sự kiện (nếu có).

Khi quét mã trên ứng dụng, hình ảnh thiệp mời sẽ chuyển động thực tế ảo và âm nhạc phát lên tạo sự thú vị cho khách mời.

Khơi gợi cảm hứng cho sản phẩm xanh

Dự án của nhóm DreamAR đã xuất sắc đoạt giải Nhì tại cuộc thi khởi nghiệp “Business Challenge 2024”, do Trường Đại học FPT Cần Thơ tổ chức. Từ thành công ban đầu, nhóm đã bắt đầu thương mại hóa sản phẩm. Song song với việc học, các thành viên vẫn nhận đơn đặt hàng từ khách hàng cho nhiều loại sự kiện như đám cưới, sinh nhật, khai trương, tri ân… Đến nay, dự án đã đạt doanh thu hơn 21 triệu đồng.

Bạn Văn Châu Linh - trưởng nhóm DreamAR chia sẻ thêm, nhóm không chỉ muốn tạo dấu ấn trong ngành thiệp mời, còn muốn hướng tới những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, giảm rác thải so với dùng thiệp giấy.

"Sắp tới, nhóm sẽ phát triển một nền tảng ứng dụng độc lập của riêng mình, mở rộng các tính năng, như dùng AI để tạo lời mời cá nhân hóa, các hiệu ứng AR tương tác theo thời gian thực”, Linh chia sẻ.

Thầy Nguyễn Trọng Luân - giảng viên Trường Đại học FPT Cần Thơ cho rằng, mỗi tấm thiệp của nhóm DreamAR thể hiện sự sáng tạo, dấu ấn cá nhân hóa rất rõ nét, tạo tương tác thú vị giữa người mời và người được mời.

Nhóm DreamAR gồm 5 thành viên: Văn Châu Linh, Nguyễn Thành Phát (chuyên ngành Digital Marketing), Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Thị Hồng Tươi và Bùi Phạm Mộng Trân (chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số).

Hình nền cho khách mời check-in tại sự kiện sau khi quét mã QR.