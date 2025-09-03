Bạn trẻ trải nghiệm làm gốm, mộc... tại quán cà phê

“Tôi đưa con đến những workshop làm gốm, làm mộc không chỉ đơn giản là giải trí. Đây còn là cách để kéo con tạm xa khỏi màn hình điện thoại, máy tính bảng hay những trò chơi điện tử. Ở đây các bé được tự tay nhào nặn, người lấm lem bùn đất nhưng các con rất thích thú. Trải nghiệm này giúp các con biết trân trọng những điều giản dị nhất, biết kiên nhẫn, tìm niềm vui từ lao động", chị Lê Trần Hải Yến - mẹ hai bé Hân Di và Khả Lạc chia sẻ.