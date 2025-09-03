Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bạn trẻ trải nghiệm làm gốm, mộc... tại quán cà phê

Phạm Nguyễn

TPO - Hiện nay, nhiều bạn trẻ tại TPHCM đang có xu hướng tìm về những giá trị truyền thống. Do đó, mô hình cà phê kết hợp làm gốm, làm mộc thu hút khá đông các nam thanh, nữ tú dù giá không hề rẻ.

tp-1-1.jpg
Một số không gian như Củi Lũ, Hiên Concept (TPHCM)... đang thu hút khá đông các bạn trẻ đến trải nghiệm nghề gốm, nghề mộc﻿ dưới sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhân viên của quán là sinh viên ngành mỹ thuật.
tp-1-5.jpg
tp-1-4.jpg
tp-1-6.jpg
tp-1-3.jpg
Trong thời đại số, khi nhiều người còn đang bị thu hút bởi điện thoại thông minh, thiết bị điện tử thì mô hình quán cà phê kết hợp workshop thủ công đang dần trở thành điểm đến thú vị khơi dậy niềm vui sáng tạo của nhiều bạn trẻ.
tp-1-13.jpg
Sự tỉ mỉ trên từng lớp đất sét, khối gỗ không chỉ đem đến niềm vui sáng tạo mà còn có vai trò gắn kết bạn bè, gia đình...
tp-1-8.jpg
Hiên Concept là một địa chỉ workshop làm gốm nổi bật, cung cấp đầy đủ cho khách hàng từ đất sét cho đến dụng cụ làm gốm như tạp dề, cọ... Những người mới bắt đầu, không thực sự khéo tay vẫn có thể tạo ra những sản phẩm gốm đẹp mắt nhờ sự hướng dẫn từ các nhân viên là những người thợ chuyên nghiệp
tp-1-24.jpg
tp-1-23.jpg
tp-1-26.jpg
tp-1-27.jpg
Bạn Dũng (quản lý của quán) cho biết chi phí để trải nghiệm dao động từ 450.000–600.000 đồng, tùy vào mẫu sản phẩm và dịch vụ đi kèm. Mức giá này thường đã bao gồm đất sét, nguyên liệu, phí nung, tráng men và thậm chí cả vận chuyển thành phẩm về cho khách.
tp-1-12.jpg
tp-1-7.jpg
Nhiều phụ huynh đưa con đến trải nghiệm làm gốm.
tp-1.jpg
tp-1-15.jpg
Lấm lem bùn đất nhưng hai em nhỏ Hân Di (áo đen, 6 tuổi) và Khả Lạc (3 tuổi) rất thích với trải nghiệm này.
tp-1-14.jpg
Chị Lê Trần Hải Yến đang tạo hình cho sản phẩm gốm cùng con gái Khả Lạc.

“Tôi đưa con đến những workshop làm gốm, làm mộc không chỉ đơn giản là giải trí. Đây còn là cách để kéo con tạm xa khỏi màn hình điện thoại, máy tính bảng hay những trò chơi điện tử. Ở đây các bé được tự tay nhào nặn, người lấm lem bùn đất nhưng các con rất thích thú. Trải nghiệm này giúp các con biết trân trọng những điều giản dị nhất, biết kiên nhẫn, tìm niềm vui từ lao động", chị Lê Trần Hải Yến - mẹ hai bé Hân Di và Khả Lạc chia sẻ.

tp-1-20.jpg
tp-1-16.jpg
tp-1-17.jpg
tp-1-18.jpg
Sự kết hợp giữa cà phê, workshop làm gốm/mộc và nội thất tự nhiên giúp không gian trở thành nơi lý tưởng để các bạn trẻ trải nghiệm niềm vui đến từ lao động sản xuất.
tp-1-28.jpg
tp-1-29.jpg
Sản phẩm được gửi lại cho khách sau khi hoàn thiện.
Phạm Nguyễn
