Bạn trẻ trải nghiệm làm gốm, mộc... tại quán cà phê

TPO - Hiện nay, nhiều bạn trẻ tại TPHCM đang có xu hướng tìm về những giá trị truyền thống. Do đó, mô hình cà phê kết hợp làm gốm, làm mộc thu hút khá đông các nam thanh, nữ tú dù giá không hề rẻ.
Trong thời đại số, khi nhiều người còn đang bị thu hút bởi điện thoại thông minh, thiết bị điện tử thì mô hình quán cà phê kết hợp workshop thủ công đang dần trở thành điểm đến thú vị khơi dậy niềm vui sáng tạo của nhiều bạn trẻ.
Bạn Dũng (quản lý của quán) cho biết chi phí để trải nghiệm dao động từ 450.000–600.000 đồng, tùy vào mẫu sản phẩm và dịch vụ đi kèm. Mức giá này thường đã bao gồm đất sét, nguyên liệu, phí nung, tráng men và thậm chí cả vận chuyển thành phẩm về cho khách.
Nhiều phụ huynh đưa con đến trải nghiệm làm gốm.
Lấm lem bùn đất nhưng hai em nhỏ Hân Di (áo đen, 6 tuổi) và Khả Lạc (3 tuổi) rất thích với trải nghiệm này.
“Tôi đưa con đến những workshop làm gốm, làm mộc không chỉ đơn giản là giải trí. Đây còn là cách để kéo con tạm xa khỏi màn hình điện thoại, máy tính bảng hay những trò chơi điện tử. Ở đây các bé được tự tay nhào nặn, người lấm lem bùn đất nhưng các con rất thích thú. Trải nghiệm này giúp các con biết trân trọng những điều giản dị nhất, biết kiên nhẫn, tìm niềm vui từ lao động", chị Lê Trần Hải Yến - mẹ hai bé Hân Di và Khả Lạc chia sẻ.