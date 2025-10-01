Bí quyết 'giữ lửa' của gia đình cán bộ Đoàn

TPO - Trân trọng nhau từ điều nhỏ nhất, từ ánh mắt biết chia sẻ, một cái nắm tay khi mệt mỏi, một câu nói nhẹ nhàng khi bất đồng, một bữa cơm cùng ăn, một câu chuyện nhỏ cùng kể với nhau… cũng đủ giữ lửa cả một đời. Đó chính là “dây neo” giữ vững hạnh phúc của gia đình cán bộ Đoàn.

Anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1993) - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh cùng vợ Ngô Thị Huỳnh Như (SN 1998) chung sống dưới mái nhà có 4 thế hệ.

Theo anh Hải, việc đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn đã thực sự giúp anh có một nền tảng vững chắc. Nhờ những trải nghiệm trong công tác Đoàn, anh đã tích lũy được một kho tàng kiến thức và kỹ năng sống quý giá để áp dụng một cách chu toàn và tinh tế nhất vào việc xây dựng, vun đắp cho gia đình của mình.

Có một thành viên luôn tiên phong nên cả gia đình anh thường đi đầu trong các hoạt động phong trào địa phương phát động, đóng góp kinh phí mở rộng đường Giao thông nông thôn, đóng Bảo hiểm y tế tự nguyện...

"Công tác cộng đồng không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn là một bệ phóng tuyệt vời cho kỹ năng xã hội của tôi. Nhờ những hoạt động này, tôi đã nắm vững cách sử dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok. Điều này vô cùng ý nghĩa vì nó đã mở ra một kênh giáo dục mới, giúp tôi truyền tải tinh thần cách mạng và lòng yêu nước đến con mình một cách tự nhiên, dễ dàng và hấp dẫn hơn", anh Hải chia sẻ.

Thay vì những bài giảng khô khan, con có thể tiếp cận những giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc một cách sống động qua những nội dung sáng tạo, phù hợp với xu hướng hiện đại. Chính sự kết hợp giữa hành động thực tiễn trong cộng đồng và công nghệ truyền thông đã biến việc giáo dục con cái trở thành một trải nghiệm thú vị và hiệu quả.

Dù công tác Đoàn đã lấy đi của anh khá nhiều thời gian, đi làm từ sáng sớm khi con chưa dậy và về nhà khi con đã ngủ nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ rằng gia đình là điều quan trọng nhất và ưu tiên tuyệt đối.

"Trong cuộc sống hôn nhân, sự khác biệt về suy nghĩ, sở thích hay cách nhìn nhận là điều không thể tránh khỏi. Đối với tôi, nguyên tắc quan trọng nhất để giữ gìn và bồi đắp hạnh phúc gia đình chính là biết nhường nhịn, lắng nghe và thấu hiểu đối phương mà không áp đặt ý muốn cá nhân. Mọi mâu thuẫn cần được nhìn nhận một cách khách quan, từ đó tìm ra mục tiêu chung để cùng nhau hướng đến", anh Hải chia sẻ.

Là một Bí thư Đoàn xã, anh Hải luôn tâm niệm rằng hạnh phúc gia đình không đến từ những điều lớn lao, mà được vun đắp từ những khoảnh khắc nhỏ bé, chân thành trong đời sống thường nhật. Những phút giây trở về bên tổ ấm, được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của mẹ già, ánh mắt dịu dàng của người vợ, và tiếng cười ngây thơ của hai con nhỏ - chính là điều nuôi dưỡng niềm tin và nghị lực trong anh mỗi ngày.

Và hạnh phúc không chỉ là trạng thái cảm xúc, mà là hành trình sống trọn vẹn với từng vai trò: Một người con biết kính trên nhường dưới, một người chồng biết lắng nghe và sẻ chia, một người cha tận tâm dìu dắt con trẻ, và một người cán bộ Đoàn luôn hết lòng vì cộng đồng. Những vai trò đó không đối lập nhau, mà bổ trợ và làm giàu thêm nhân cách của mình.

Gia đình anh Hải là 1 trong 10 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025.

"Gia đình tôi có bốn thế hệ cùng chung sống - một mô hình ngày càng hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Mỗi bữa cơm đầm ấm, mỗi buổi cùng nhau lau dọn nhà cửa, mỗi câu chuyện nhỏ được kể lại sau một ngày làm việc là những “nghi thức hạnh phúc” giản dị mà bền chặt. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học John Gottman, những cử chỉ nhỏ, đều đặn mỗi ngày có sức mạnh duy trì sự kết nối và xây dựng niềm tin trong gia đình hiệu quả hơn bất kỳ hành động lớn lao nào", anh Hải nói.

Vì vậy, anh luôn tin rằng, một gia đình hạnh phúc là nơi có sự tôn trọng, thấu hiểu và sẵn sàng hy sinh vì nhau. Chính không gian yêu thương đó sẽ tạo ra một hệ sinh thái tinh thần lành mạnh, nơi con trẻ học được sự đồng cảm, người lớn học cách kiên nhẫn và người già cảm nhận được giá trị của sự hiện diện.

Gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi khởi đầu của những giá trị sống. Một gia đình giàu tình yêu thương là nền móng vững chắc để mỗi cá nhân phát triển toàn diện và góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, bền vững.

"Dù chưa bao giờ giàu về vật chất, nhưng tôi luôn tự hào vì gia đình tôi chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu - thứ tài sản vô giá mà mọi nền văn minh đều xem là cốt lõi của sự phát triển", anh Hải chia sẻ.