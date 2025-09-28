Chuyện tình của cặp đôi 'vàng' ở Nhà máy Z129

TPO - Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, bằng tình yêu, nghị lực và sự đồng cảm sâu sắc, vợ chồng trẻ Hoàng Đông Đông và Nguyễn Lan Hương không chỉ xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc, mà còn trở thành những tấm gương sáng trong công tác, lan tỏa những giá trị tích cực tại Nhà máy Z129 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Tình yêu nảy mầm từ gian khó

Tháng 9/2019, tại Nhà máy Z129, cơ duyên đã đưa chàng sĩ quan trẻ, trợ lý kỹ thuật Hoàng Đông Đông (quê Thanh Hóa) và cô nhân viên văn phòng, cán bộ Đoàn năng nổ Nguyễn Lan Hương (quê Tuyên Quang) đến với nhau.

Anh miệt mài bên máy móc, thiết bị, còn chị sôi nổi trong các hoạt động phong trào của đơn vị. Những lần gặp gỡ tình cờ khi tham gia phong trào, hoạt động của đơn vị đã nhen nhóm cho một tình yêu đẹp.

Họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm khi cùng xuất thân từ những gia đình còn nhiều khó khăn. Chị Hương sinh ra trong một gia đình mà mẹ mang bệnh lâu năm, gánh nặng luôn đè trên vai. Còn anh Đông, là con trai duy nhất, cha mất sớm, một mình lập nghiệp xa quê, không có người thân kề bên để hỗ trợ.

Chính sự thấu hiểu và sẻ chia ấy đã trở thành chất keo bền chặt, gắn kết hai trái tim, để họ quyết tâm về chung một nhà dẫu trong tay “chẳng có gì ngoài tình yêu và niềm tin”.

Tổ ấm của anh chị Hoàng Đông Đông, Nguyễn Lan Hương và con gái Hoàng Diệp Anh. Ảnh: NVCC

Thay vì trách móc, cùng thu xếp và gắn bó

Cuộc sống sau hôn nhân là một hành trình đầy thử thách. Đặc thù công việc của một sĩ quan kỹ thuật khiến anh Đông thường xuyên phải tăng ca, đi công tác, có khi “cả tuần mới được ăn cơm nhà”. Gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai người vợ trẻ.

Chị Hương kể: “Có những lúc con đau ốm, bà ngoại cũng không được khỏe, tôi phải tự mình đưa con đi viện, không có ai bên cạnh chỉ biết một mình xoay xở. Gia đình chồng ở xa, không thể kề bên giúp đỡ. Đã có lúc tôi thấy chông chênh, mệt mỏi đến nỗi tưởng như không gượng nổi”.

Tuy nhiên, theo chị Hương, cả hai chọn cách nắm tay nhau cùng tìm cách thu xếp, gắn bó thay vì than trách. Chị nhìn thấy ở chồng sự nỗ lực không mệt mỏi vì tương lai gia đình, còn anh luôn trân trọng sự hy sinh thầm lặng của vợ.

Bằng sự chắt chiu, nỗ lực không ngừng, từ căn nhà nhỏ ban đầu, giờ đây anh chị đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang, một tổ ấm đúng nghĩa, đầy ắp tiếng cười của cô con gái nhỏ Hoàng Diệp Anh.

Những bữa cơm tối vội vã, những cái ôm bên con mỗi khi anh được nghỉ, hay chỉ là ánh mắt động viên nhau giữa bộn bề công, đều là động lực để chúng tôi tiếp tục bước tiếp”, chị Hương nói.

Hai vợ chồng trẻ cùng chắt chiu xây dựng ngôi nhà khang trang. Ảnh: NVCC

“Trái ngọt” từ sự nỗ lực không ngừng

Không chỉ vun đắp cho hạnh phúc riêng, vợ chồng anh Hoàng Đông Đông và chị Nguyễn Lan Hương còn là những tấm gương sáng về tinh thần cống hiến trong công việc.

Với đồng nghiệp, anh Hoàng Đông Đông là một người lính kỹ thuật say mê, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Những nỗ lực của anh đã được ghi nhận với bảng thành tích đáng nể, như danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025, giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2024, 6 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng nhiều huy chương, bằng khen, giải thưởng về sáng tạo khác.

Trong khoảnh khắc tự hào nhất, anh luôn dành những lời yêu thương cho người bạn đời. “Tôi nhớ mãi khoảnh khắc anh cầm bằng khen về nhà, ôm tôi và con vào lòng, nói nhỏ: Lhông có em, anh không làm được đâu”, chị Hương xúc động.

Về phần mình, chị Lan Hương đã thể hiện hình ảnh phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Vừa là người “giữ lửa” cho tổ ấm, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chị vẫn giữ trọn đam mê với công tác Đoàn.

Có những buổi tối chị vừa ru con ngủ, vừa hoàn thành báo cáo; có những hôm tổ chức xong chương trình, chị lại vội vã chạy về chăm con đang ốm sốt. Sự cống hiến thầm lặng ấy đã mang về cho chị danh hiệu cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc cấp Nhà máy trong nhiều năm liền.

Chúng tôi luôn tin rằng, một gia đình hạnh phúc không phải là một gia đình không có khó khăn, mà là nơi mỗi người đều biết nắm tay nhau vượt qua những giông gió, tiến lên phía trước”.

Bí quyết "giữ lửa", gia đình hoà thuận

Chị Nguyễn Lan Hương cho hay, khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhất là với những gia đình trẻ còn đang ổn định kinh tế và nuôi con nhỏ. Chính tình yêu thương, sự tôn trọng, trách nhiệm với nhau và với con cái là động lực lớn nhất để vợ chồng vượt qua mọi khó khăn.

Hai vợ chồng tôi luôn nhắc nhau rằng, mọi khó khăn rồi sẽ qua, miễn là mình còn chọn đồng hành. Khi đặt gia đình lên trên cái tôi cá nhân, mình sẽ có đủ lý do để kiên trì, để bao dung và để tiếp tục vun đắp.

Cũng theo chị Hương, bí quyết giải quyết những va chạm, khúc mắc trong gia đình, là cố gắng không để cái tôi lớn hơn tình cảm. Vợ chồng cần học cách chấp nhận và cùng nhau hoàn thiện bản thân.

Nguyên tắc là không im lặng quá lâu và không mang chuyện cũ vào chuyện mới. Khi nóng giận, mình học cách lùi lại một bước, rồi mới nói chuyện bằng sự tử tế. Ngoài ra, cần coi trọng những thói quen tích cực trong gia đình như cùng ăn cơm, dọn nhà, chơi với con…

"Những điều tưởng chừng rất bình thường đó lại chính là sợi dây gắn kết bền vững nhất để giữ lửa yêu thương mỗi ngày", chị Hương bày tỏ.

Câu chuyện của gia đình anh Hoàng Đông Đông và chị Nguyễn Lan Hương là một bản tình ca đẹp về nghị lực và tình yêu. Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ tin rằng mình sẽ còn viết tiếp những trang hạnh phúc hơn nữa - cho con, cho gia đình, và cho đơn vị mà họ đang ngày đêm cống hiến.