Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bạn trẻ Khánh Hòa học pháp luật qua phiên tòa giả định về 'Cướp tài sản'

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên tòa giả định về vụ "Cướp tài sản" vừa diễn ra tại Khánh Hòa đã giúp thanh thiếu nhi không chỉ hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật mà còn cảm nhận sâu sắc tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Ngày 26/9, Tỉnh Đoàn, Tòa án nhân dân tỉnh, và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp tổ chức phiên tòa giả định với vụ án "Cướp tài sản", thu hút 150 đoàn viên, thanh niên tham dự.

ptgd-2.jpg
Phiên tòa giả định về vụ "Cướp tài sản".

Phiên tòa giả định xét xử hai bị cáo là Vũ Văn Vũ và Lê Văn Tấn (cùng sinh năm 2004, trú TP Hải Phòng) về tội "Cướp tài sản". Tình huống được giả định thông qua mạng xã hội, Vũ và Tấn đã lên kế hoạch giả vờ mua thuốc lá điện tử của Vũ Thái Quân (sinh năm 2006, trú TP Hải Phòng) để cướp tài sản.

Cả hai đã chuẩn bị hung khí là một cây gậy bóng chày và che biển số xe để thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình cướp, đã xảy ra xô xát, khiến bị cáo Vũ bị thương tích 7%.

ptgd-4.jpg
150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa giả định.

Phiên tòa đã tái hiện chân thực quy trình xét xử từ khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Việc sân khấu hóa phiên tòa giúp đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận với những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật.

ptgd-6.jpg
Phiên tòa đã tái hiện chân thực quy trình xét xử từ khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án.

Phát biểu tại phiên tòa, chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, nhấn mạnh: Phiên tòa giả định được đánh giá là một phương thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, đưa ra những tình huống thực tế, giúp người tham dự được trực tiếp quan sát, lắng nghe và trải nghiệm không khí phiên tòa. Đặc biệt, diễn biến của phiên tòa giả định lần này đã giúp các bạn trẻ hiểu sâu sắc các nội dung pháp luật liên quan đến tội Cướp tài sản.

ptgd-5.jpg
Các bạn trẻ hỏi thêm về các kiến thức về phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu nhi.

"Các đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy xem việc tìm hiểu và tuân thủ pháp luật như một nhu cầu tự thân, một hành trang thiết yếu để trưởng thành. Tôi tin rằng, mỗi người sẽ rút ra cho mình những bài học quý giá, đồng thời lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến bạn bè, người thân để cùng nhau hình thành lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với gia đình, xã hội", chị Ngân nhắn nhủ.

ptgd-1.jpg
Những phần quà khích lệ dành cho các bạn trẻ có câu trả lời đúng.

Ngay sau phiên tòa là phần giao lưu và trực tiếp trả lời các câu hỏi thắc mắc của các bạn trẻ liên quan đến nội dung của phiên tòa giả định và chủ đề phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu nhi.

Thanh Thanh
#phiên tòa giả định #cướp tài sản #pháp luật #thanh niên #tuyên truyền pháp luật #nghiêm minh #Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục