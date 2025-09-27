Bạn trẻ Khánh Hòa học pháp luật qua phiên tòa giả định về 'Cướp tài sản'

TPO - Phiên tòa giả định về vụ "Cướp tài sản" vừa diễn ra tại Khánh Hòa đã giúp thanh thiếu nhi không chỉ hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật mà còn cảm nhận sâu sắc tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Ngày 26/9, Tỉnh Đoàn, Tòa án nhân dân tỉnh, và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp tổ chức phiên tòa giả định với vụ án "Cướp tài sản", thu hút 150 đoàn viên, thanh niên tham dự.

Phiên tòa giả định về vụ "Cướp tài sản".

Phiên tòa giả định xét xử hai bị cáo là Vũ Văn Vũ và Lê Văn Tấn (cùng sinh năm 2004, trú TP Hải Phòng) về tội "Cướp tài sản". Tình huống được giả định thông qua mạng xã hội, Vũ và Tấn đã lên kế hoạch giả vờ mua thuốc lá điện tử của Vũ Thái Quân (sinh năm 2006, trú TP Hải Phòng) để cướp tài sản.

Cả hai đã chuẩn bị hung khí là một cây gậy bóng chày và che biển số xe để thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình cướp, đã xảy ra xô xát, khiến bị cáo Vũ bị thương tích 7%.

150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa giả định.

Phiên tòa đã tái hiện chân thực quy trình xét xử từ khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Việc sân khấu hóa phiên tòa giúp đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận với những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật.

Phiên tòa đã tái hiện chân thực quy trình xét xử từ khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án.

Phát biểu tại phiên tòa, chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, nhấn mạnh: Phiên tòa giả định được đánh giá là một phương thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng thời, đưa ra những tình huống thực tế, giúp người tham dự được trực tiếp quan sát, lắng nghe và trải nghiệm không khí phiên tòa. Đặc biệt, diễn biến của phiên tòa giả định lần này đã giúp các bạn trẻ hiểu sâu sắc các nội dung pháp luật liên quan đến tội Cướp tài sản.

Các bạn trẻ hỏi thêm về các kiến thức về phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu nhi.

"Các đoàn viên, thanh thiếu nhi hãy xem việc tìm hiểu và tuân thủ pháp luật như một nhu cầu tự thân, một hành trang thiết yếu để trưởng thành. Tôi tin rằng, mỗi người sẽ rút ra cho mình những bài học quý giá, đồng thời lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến bạn bè, người thân để cùng nhau hình thành lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với gia đình, xã hội", chị Ngân nhắn nhủ.

Những phần quà khích lệ dành cho các bạn trẻ có câu trả lời đúng.

Ngay sau phiên tòa là phần giao lưu và trực tiếp trả lời các câu hỏi thắc mắc của các bạn trẻ liên quan đến nội dung của phiên tòa giả định và chủ đề phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu nhi.