Giới trẻ

Google News

Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 200 học sinh Trường THCS - THPT Tây Sơn đã tham dự phiên tòa giả định với chủ đề “Mua bán trái phép chất ma túy” do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Sáng 9/9, tại Trường THCS - THPT Tây Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu hút hơn 200 học sinh tham dự.

Chương trình có sự đồng hành của các cơ quan tư pháp tỉnh cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc ngành kiểm sát và toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

img-8412.jpg
Quang cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa, các tình huống được dàn dựng công phu, tái hiện chân thực quy trình xét xử từ khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Vai diễn của bị cáo, luật sư, kiểm sát viên, hội đồng xét xử do chính đoàn viên các cơ quan tư pháp đảm nhiệm, tạo nên không khí kịch tính, gần gũi và dễ tiếp nhận.

img-8410.jpg
Học sinh phát biểu trao đổi tại phiên toà.

Phát biểu tại phiên toà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Việt Anh chia sẻ: Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, giúp học sinh hiểu rõ hậu quả pháp lý nghiêm khắc của tội phạm ma túy. Từ đó hình thành ý thức "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Không chỉ mang lại kiến thức pháp luật, phiên tòa giả định còn gửi đi thông điệp về lối sống lành mạnh, bản lĩnh trước cám dỗ tiêu cực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh", anh Trần Việt Anh nhấn mạnh.

img-8411.jpg
Ban tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Thái Lâm
#học sinh Lâm Đồng #phiên tòa giả định #mua bán trái phép chất ma túy #Tỉnh Đoàn Lâm Đồng #Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng

