Khoảnh khắc hạnh phúc của 50 đôi uyên ương trong lễ cưới tập thể

Ngô Tùng - Kim Cúc

TPO - Lễ cưới tập thể năm 2025 dành cho 50 đôi uyên ương do Thành Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM tổ chức diễn ra sáng nay 24/10. Các đôi cô dâu chú rể có dịp tham quan, trải nghiệm trên tuyến buýt sông Sài Gòn và tuyến tàu điện đầu tiên của TPHCM, trước khi chính thức thực hiện các nghi thức của Lễ cưới tập thể.

z7150081818073-5c5bd1a4feaf9db577877077b4dd2640.jpg
Hoạt động đầu tiên của lễ cưới, 50 đôi trẻ cùng tham gia lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).
img-3642.jpg
Từ rạng sáng, 50 đôi uyên ương đã tập trung tại Trụ sở Thành Đoàn TPHCM để trang điểm, mặc áo dài khăn đóng chỉn chu để tham dự các hoạt động trong lễ cưới.﻿
img-3646.jpg
Tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đôi uyên ương được lãnh đạo thành phố trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn﻿.
img-3652.jpg
50 uyên ương chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo TPHCM và các cơ quan, ban ngành.
img-3725.jpg
Ngay sau lễ, 50 đôi tiếp tục di chuyển bằng phương tiện giao thông xanh (metro, buýt đường sông) trước khi trở về Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Claris Palace để chính thức tiến hành các nghi thức của lễ cưới truyền thống.
img-3839.jpg
z7149691364986-3837d6646fd22ceaad48102bafdcd79e.jpg
Các cặp đôi cùng tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong hành trình đến nhà hàng tiệc cưới.
img-3823.jpg
img-3754.jpg
Các cặp đôi trẻ sẻ chia và lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày trọng đại cuộc đời mình, ngay trên chuyến tàu điện đầu tiên của thành phố.
z7149691035944-784e76ad5a540d0ebe66f46735f93c25.jpg
Khoảnh khắc trìu mến, yêu thương của anh Bùi Hữu Tài và chị Lê Thị Cẩm Nhân (quê Đồng Tháp) dành cho nhau trên tuyến metro.
img-3795.jpg
img-3787.jpg
z7149691264392-1f41a5863f9836a74795e2623bbc22b0.jpg
z7149691482667-d13e38b4f12349167ec2019c95908ad9.jpg
Các cặp đôi tranh thủ check-in tại các nhà ga metro.
img-3815.jpg
Cô dâu nở nụ cười rạng rỡ trong ngày hạnh phúc.
img-3823.jpg
img-3799.jpg
img-3808.jpg
z7149691181464-995c7d23cde5318d71220f75e7937957.jpg
Những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp của các đôi uyên ương trên chuyến metro.
z7149448372507-834e3e66a9cd7a2bf51e893378a7f32f.jpg
z7149448565062-665e65e7d8ac05e106a1a41752c0e655.jpg
z7149451501964-b5d1cf3e1dcfaad1ba4dea264e6320ed.jpg
Các đôi có dịp trải nghiệm tuyến buýt sông Sài Gòn. Ảnh: Kim Cúc
img-3880.jpg
Sau chuyến tham quan đầu ngày, lễ cưới với các nghi thức truyền thống chính thức diễn ra tại trung tâm tiệc cưới với sự tham dự và phát biểu chúc mừng của lãnh đạo TPHCM. Các cặp đôi cũng thực hiện nghi thức cưới gồm cắt bánh, rót rượu, trồng cây. Lãnh đạo thành phố và Ban tổ chức trao tặng quà cưới đến các đôi cô dâu chú rể.
img-3834.jpg
Các cặp đôi được hỗ trợ trang phục cưới, bộ ảnh cưới, hình cổng; được trang điểm, quay phim, chụp ảnh. Ngoài ra còn tư vấn tâm lý, kỹ năng, chăm sóc sức khỏe gia đình và chương trình “Hành trình hạnh phúc” dành tặng các đôi uyên ương. Ảnh: Ngô Tùng

Chương trình Lễ cưới tập thể năm 2025 diễn ra trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025), 43 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TPHCM (15/10/1982-15/10/2025) và 19 năm Ngày thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố (15/11/2006-15/11/2025).

Từ năm 2007 đến nay, Thành Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM đã đồng hành cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức các chương trình Lễ cưới tập thể trang trọng và đầy đủ dành cho 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tổ chức đám cưới.

Qua 15 lần tổ chức, chương trình Lễ cưới tập thể không những mang ý nghĩa nhân văn mà còn ghi lại những câu chuyện về tình yêu, nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn của nhiều cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động, góp phần tôn vinh nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình của thành phố mang tên Bác.

Ngô Tùng - Kim Cúc
