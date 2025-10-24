Khoảnh khắc hạnh phúc của 50 đôi uyên ương trong lễ cưới tập thể

Chương trình Lễ cưới tập thể năm 2025 diễn ra trong dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2025), 43 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TPHCM (15/10/1982-15/10/2025) và 19 năm Ngày thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố (15/11/2006-15/11/2025).

Từ năm 2007 đến nay, Thành Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM đã đồng hành cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức các chương trình Lễ cưới tập thể trang trọng và đầy đủ dành cho 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tổ chức đám cưới.

Qua 15 lần tổ chức, chương trình Lễ cưới tập thể không những mang ý nghĩa nhân văn mà còn ghi lại những câu chuyện về tình yêu, nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn của nhiều cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động, góp phần tôn vinh nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình của thành phố mang tên Bác.