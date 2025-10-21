Anh Vũ Văn Tùng tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Cục C11, Bộ Công an

TPO - Ngày 21/10 tại Hà Nội, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trong không khí trang trọng.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đạt được sự thống nhất cao trong thảo luận và biểu quyết. Các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXIIII, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ Cục C11 đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên toàn lực lượng.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở C11 khoá II - gồm những cán bộ đoàn tiêu biểu, có năng lực, bản lĩnh và nhiệt huyết, đủ khả năng dẫn dắt phong trào thanh niên đơn vị bước vào giai đoạn phát triển mới. Kết quả, anh Vũ Văn Tùng - Bí thư Đoàn cơ sở C11 khóa I, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cục C11 khóa II, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đoàn khóa mới nhận hoa chúc mừng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng C11 ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đoàn Thanh niên Cục đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp thiết thực cho nhiệm vụ chuyên môn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: “Tuổi trẻ Cục C11 cần tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ và tinh thần đổi mới, chủ động trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hiện đại.” Đồng chí cũng đề nghị Đoàn thanh niên tiếp tục chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo môi trường rèn luyện, cống hiến cho đoàn viên thanh niên.

Thượng úy Vũ Văn Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Cục C11 phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn khóa mới, Thượng úy Vũ Văn Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Cục C11 tiếp thu chỉ đạo và khẳng định: “Thành công của Đại hội là nguồn động viên to lớn để tuổi trẻ Cục C11 tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, khát vọng, hành động theo khẩu hiệu ‘Tuổi trẻ Cục C11 – Khát vọng, Tiên phong, Bản lĩnh, Đột phá, Phát triển’, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc’.”