Chị Phan Anh Trang làm Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030

TPO - Ngày 10/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên khai mạc, với sự tham gia của 135 đại biểu, đại diện cho hơn 7.300 đoàn viên tham dự.

Tại đại hội, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ chỉ định Ban chấp hành Đoàn UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 28 anh, chị. Chỉ định chị Phan Anh Trang - Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ lâm thời, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND Thành phố làm Bí thư; cùng 2 Phó Bí thư: Chị Hoàng Thị Thu Phương và anh Huỳnh Ngọc Đoàn.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

﻿Ảnh: Hòa Hội

Báo cáo tại Đại hội ghi nhận, nhiệm kỳ qua, Đoàn UBND TP. Cần Thơ luôn nắm bắt kịp thời tư tưởng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), phát huy vai trò tổ chức đoàn, tổ chức nhiều hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, xung kích tình nguyện của ĐVTN. Góp phần phát huy vai trò của ĐVTN trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, Đoàn trong sạch vững mạnh.

Trong đó, Đoàn UBND TP. Cần Thơ thường xuyên tham gia các hoạt động như Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Tình nguyện hè, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn UBND TP. Cần Thơ xác định, tập trung vào xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên. Qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và sự phát triển chung của Cần Thơ.

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ ghi nhận và biểu dương kết quả Đoàn UBND TP. Cần Thơ đã đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Bước vào nhiệm kỳ mới, anh Nghĩa đề nghị, Ban chấp hành Đoàn UBND TP. Cần Thơ tập trung phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đặc biệt, thực hiện tốt phương châm Mỗi đoàn viên là một tấm gương tận tụy, trách nhiệm, chuẩn mực trong công việc và cuộc sống, tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy mô hình “Cơ quan số - Cán bộ số - Thanh niên số", gắn với thực hiện phong trào “5 tiên phong” xuyên suốt trong nhiệm kỳ.

Đối với các khâu đột phá, anh Nghĩa yêu cầu, Ban Chấp hành khóa mới cần lựa chọn việc để thực hiện, có phương án, kế hoạch rõ ràng, phù hợp với định hướng của cấp ủy. Mọi phong trào trước khi triển khai đều cần “nghĩ khác, làm mới, đo hiệu quả”, để hoạt động phong trào có kết quả thực chất. Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp, kết quả mỏng.

Đại biểu biểu quyết.

Ban chấp hành Đoàn UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt đại hội.