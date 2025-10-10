Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Chị Phan Anh Trang làm Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên khai mạc, với sự tham gia của 135 đại biểu, đại diện cho hơn 7.300 đoàn viên tham dự.

Tại đại hội, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ chỉ định Ban chấp hành Đoàn UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 28 anh, chị. Chỉ định chị Phan Anh Trang - Bí thư Đoàn UBND TP. Cần Thơ lâm thời, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND Thành phố làm Bí thư; cùng 2 Phó Bí thư: Chị Hoàng Thị Thu Phương và anh Huỳnh Ngọc Đoàn.

tp-1.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
﻿Ảnh: Hòa Hội

Báo cáo tại Đại hội ghi nhận, nhiệm kỳ qua, Đoàn UBND TP. Cần Thơ luôn nắm bắt kịp thời tư tưởng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), phát huy vai trò tổ chức đoàn, tổ chức nhiều hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, xung kích tình nguyện của ĐVTN. Góp phần phát huy vai trò của ĐVTN trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, Đoàn trong sạch vững mạnh.

Trong đó, Đoàn UBND TP. Cần Thơ thường xuyên tham gia các hoạt động như Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Tình nguyện hè, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn UBND TP. Cần Thơ xác định, tập trung vào xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên. Qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và sự phát triển chung của Cần Thơ.

tp-4.jpg
Anh Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ ghi nhận và biểu dương kết quả Đoàn UBND TP. Cần Thơ đã đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Bước vào nhiệm kỳ mới, anh Nghĩa đề nghị, Ban chấp hành Đoàn UBND TP. Cần Thơ tập trung phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đặc biệt, thực hiện tốt phương châm Mỗi đoàn viên là một tấm gương tận tụy, trách nhiệm, chuẩn mực trong công việc và cuộc sống, tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy mô hình “Cơ quan số - Cán bộ số - Thanh niên số", gắn với thực hiện phong trào “5 tiên phong” xuyên suốt trong nhiệm kỳ.

Đối với các khâu đột phá, anh Nghĩa yêu cầu, Ban Chấp hành khóa mới cần lựa chọn việc để thực hiện, có phương án, kế hoạch rõ ràng, phù hợp với định hướng của cấp ủy. Mọi phong trào trước khi triển khai đều cần “nghĩ khác, làm mới, đo hiệu quả”, để hoạt động phong trào có kết quả thực chất. Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp, kết quả mỏng.

tp-6.jpg
Đại biểu biểu quyết.
tp-8.jpg
Ban chấp hành Đoàn UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt đại hội.

Đoàn Thanh niên UBND TP. Cần Thơ được thành lập trên cơ sở hợp nhất: Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ (cũ), Đoàn Khối Doanh nghiệp TP. Cần Thơ (cũ), Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng (cũ), Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang (cũ).

Hiện, Đoàn UBND TP. Cần Thơ có 68 đơn vị (33 đoàn cơ sở, 35 chi đoàn cơ sở), với gần 7.400 đoàn viên.

Hòa Hội
#Đại hội #Cần Thơ #thanh niên #sức trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục