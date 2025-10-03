Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc lần thứ V

TPO - Ngày 2/10, Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự Đại hội có 100 đại biểu đại diện cho hơn 300 đoàn viên thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc.

Nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, phát huy phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh cho cán bộ, Đoàn viên thanh niên. Ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh :học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quốc Nam

Công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trong Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc được chú trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung đoàn đã tổ chức và tham gia 10 hành trình về nguồn gắn với công tác hành quân dã ngoại tại các địa phương nơi đơn vị phụ trách với hơn 200 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên thăm quan truyền thống tại khu di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống; tổ chức 12 đợt sinh hoạt chính trị trong tuổi trẻ vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc, của ngành của đơn vị.

Cùng với đó, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã tổ chức nhiều phong trào như Thanh niên CSCĐ tình nguyện; tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc… các phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên trong lực lượng, tạo được dấu ấn tại địa phương.

Ngoài ra, các cơ sở đoàn trực thuộc và từng đoàn viên thanh niên đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, yêu cầu chính trị trọng tâm. Có hơn 20.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên xung kích tham gia nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng ra quân bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, sẵn sàng chiến đấu cao khi có lệnh của cấp trên; Gần 1.000 cán bộ đoàn viên xung kích tham gia phối hợp tăng cường hỗ trợ cho các Cục nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương trong các chuyên án triệt phá các điểm nóng về an ninh trật tự…

Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc nhận được hàng trăm bằng khen, giấy khen trong và ngoài ngành Công an.

Trong nhiệm kỳ V với khẩu hiệu “Tiên phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Đột phá – Phát triển” Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu, trong đó tiếp tục giáo dục cho đoàn viên thanh niên trung thành tuyệt đối với Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ trong tình hình mới, kỷ nguyên mới.

Đại hội cũng xác định mục tiêu xây dựng Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên phát huy cao nhất khả năng xung kích, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Anh Trần Đại Nghĩa được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc. Ảnh: Quốc Nam

Các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ IV và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành. Anh Trần Đại Nghĩa tái đắc cử giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc nhiệm kỳ 2025 – 2030.