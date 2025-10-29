Tuổi trẻ Nghệ An về đích Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 với 12 chỉ tiêu đạt và vượt

TPO - Sau 3 tháng triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 tại Nghệ An đã hoàn thành với 12 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức hàng chục nghìn hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên mọi lĩnh vực.

Chiều 28/10, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 và trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

12 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025 diễn ra cao điểm từ ngày 1/6 - 31/8/2025 với phương châm: Rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ; tình nguyện theo khối đối tượng; tình nguyện theo các dự án giai đoạn nhiều năm nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức hàng chục nghìn hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên mọi lĩnh vực: từ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, khởi nghiệp - lập nghiệp cho đến chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thiếu nhi trong dịp hè. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã được ghi nhận, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, hình ảnh “Thanh niên Nghệ An tình nguyện vì cộng đồng” được lan tỏa sâu rộng trên các phương tiện truyền thông.

Điểm nổi bật là các hoạt động được triển khai đồng bộ, linh hoạt, sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện từng địa phương, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động không chỉ lan tỏa tinh thần tình nguyện, chiến dịch còn trở thành môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành cho đoàn viên, thanh niên, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn trong đời sống xã hội.

Tuổi trẻ toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức hàng chục nghìn hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên mọi lĩnh vực.

Trong Chiến dịch TNTN Hè năm 2025, tuổi trẻ Nghệ An đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó xác định rõ các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Kết quả cuối chiến dịch, tất cả 12 chỉ tiêu đề ra đều đã đạt, vượt với tỷ lệ cao và những con số ấn tượng như: Tổ chức 172 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các phần việc trong các chương trình, chiến dịch nhánh; Hỗ trợ xóa 23 nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hoàn cảnh khó khăn; Trồng mới hơn 500 nghìn cây xanh; sửa chữa 55km, làm mới 16km đường giao thông nông thôn; Phân loại và xử lý hơn 15 nghìn tấn rác thải, xóa 100% điểm đen về ô nhiễm môi trường; Hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 1.047 ý tưởng, sáng kiến; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho gần 11 nghìn lượt thanh niên; Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho gần 59 nghìn lượt ĐVTN, gần 6 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm; Triển khai 450 đội hình “Bình dân học vụ số” hỗ trợ gần 152 nghìn lượt thanh thiếu nhi và người dân; Thực hiện hơn 700 công trình và phần việc thanh niên chào Đại hội Đảng các cấp; Tổ chức hơn 66 nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; Giới thiệu 1.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Phát huy 5 phẩm chất, 5 chữ "Tự" trong đoàn viên thanh niên

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An ghi nhận, biểu dương và cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Bên cạnh đó là sự quan tâm phối hợp, đồng hành của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể đã tạo nên thành công cho chiến dịch.

﻿ Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An mong muốn thời gian tới các cấp bộ Đoàn tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, nghĩa tình của tuổi trẻ xứ Nghệ; Biến tinh thần của chiến dịch hè thành phong trào hành động xuyên suốt trong năm; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện chuyên sâu, có dấu ấn thanh niên, gắn với chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ đoàn cơ sở, xây dựng các đội hình chuyên, mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Tăng cường liên kết, phối hợp, huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa của các hoạt động thanh niên tình nguyện.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy gửi gắm 5 phẩm chất, 5 chữ “Tự” và tin tưởng đó sẽ là hành trang cần thiết cho mỗi đoàn viên thanh niên trong kỷ nguyên mới: Tự Nguyện, Tự Trọng, Tự Tin, Tự Chủ, Tự Hào.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025.

Nhân dịp này, để ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An đã quyết định tặng Bằng khen cho 52 tập thể và 71 cá nhân. Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 76 cá nhân.