Tuổi trẻ Cà Mau lan tỏa, chung tay vì môi trường bền vững

TPO - Ngày Chủ nhật Xanh không chỉ phong trào bảo vệ môi trường mang tính định kỳ, nhiều năm nay đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc của tuổi trẻ Cà Mau, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia. Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau - Phạm Tuấn Tài đã có những chia sẻ về ý nghĩa, kết quả nổi bật cũng như định hướng nâng cao hiệu quả của phong trào này.

Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau - Phạm Tuấn Tài cho rằng, thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong triển khai Ngày Chủ nhật Xanh.

- PV: Thưa anh, ý nghĩa lớn nhất của Ngày Chủ nhật Xanh đối với môi trường và cộng đồng tại địa phương là gì? Anh có thể chia sẻ một số hoạt động nổi bật đã diễn ra tại Cà Mau trong những năm qua?

- Anh Phạm Tuấn Tài: Ngày Chủ nhật Xanh là hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện các công trình, phần việc thiết thực góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống sáng – xanh – sạch – đẹp.

Hoạt động góp phần giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo mỹ quan đô thị, khu dân cư văn minh. Đồng thời, đây còn là dịp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chính quyền số trong giai đoạn hiện nay.

Trong những năm qua, các hoạt động của Ngày Chủ nhật Xanh tại Cà Mau rất đa dạng, như ra quân dọn vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; trồng cây chống sạt lở, chắn sóng ven biển; dặm vá các tuyến đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt, trong năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn tổ chức ra quân thực hiện các mô hình, phần việc gắn với tiêu chí môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, xử lý kịp thời chất thải, tạo hình ảnh văn minh, an toàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Cà Mau ra quân dọn dẹp môi trường trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- PV: Theo anh, cần có những giải pháp gì để hoạt động Ngày Chủ nhật Xanh được tổ chức hiệu quả hơn và thu hút đông đảo người tham gia? Vai trò của thanh niên trong hoạt động này được thể hiện ra sao?

- Anh Phạm Tuấn Tài: Để Ngày Chủ nhật Xanh tại Cà Mau hiệu quả hơn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia cần tập trung đa dạng hoá các nội dung hoạt động. Trong đó, tập trung vào các hoạt động cụ thể, thiết thực như dọn rác tại các điểm ô nhiễm, xây dựng đường cây thanh niên, vườn ươm thanh niên.

Cùng đó, Đoàn sẽ nhân rộng các mô hình sáng tạo như đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, kết hợp với các hoạt động khác như hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân, tặng quà cho học sinh, đoàn viên thanh niên, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tận dụng rác thải xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi…

Thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong triển khai Ngày Chủ nhật Xanh. Mỗi đoàn viên cần phát huy tinh thần sáng tạo, đề xuất giải pháp phù hợp với đặc thù địa phương, đồng thời ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ thông tin trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

Công trình hố rác tự huỷ vì môi trường xanh.

- PV: Theo anh, phong trào này nên được duy trì với tần suất như thế nào để hình thành thói quen bảo vệ môi trường bền vững? Anh có thông điệp nào muốn gửi đến đoàn viên thanh niên và người dân Cà Mau?

- Anh Phạm Tuấn Tài: Để tạo thành thói quen lâu dài, Ngày Chủ nhật Xanh cần được duy trì định kỳ với mục tiêu rõ ràng, gắn chỉ tiêu thi đua với tiêu chí môi trường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn, chính quyền địa phương và người dân. Qua đó xây dựng ý thức "sống xanh" trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động định kỳ, ngắn hạn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi hành động nhỏ như không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện, nước đều góp phần tạo nên những thay đổi lớn lao cho tương lai.

Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của nhà nước hay một vài tổ chức, đó là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, trong đó tiên phong là lực lượng đoàn viên thanh niên. Tôi mong rằng, mỗi người trẻ, người dân cùng chung tay để Cà Mau ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.

- PV: Trân trọng cảm ơn anh!